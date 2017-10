Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rochefort je bil več kot pol stoletja eden od osrednjih obrazov francoskega filma. Foto: EPA Dodaj v

Umrl je "nesojeni Don Kihot" Jean Rochefort

Trikratni dobitnik cezarja

9. oktober 2017 ob 21:13

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V starosti 87 let je v pariški bolnišnici umrl Jean Rochefort, večkrat nagrajeni francoski igralec, ki je imel ključno vlogo v enem najbolj nesojenih filmov v hollywoodski zgodovini.

Moral bi nastopiti v vlogi Don Kihota v filmu Terryja Gilliama, vendar pa priredbe znamenitega španskega romana zaradi nesrečnih okoliščin niso posneli. Rochefort se je samo za film eno leto učil angleščino, dobil dvojno kilo, zaradi česar se ni smel vzpenjati na konja, zavarovalnica pa je zato projekt prekinila. Za njim je, vsaj do lani, ostal le dokumentarni film o nesrečnih okoliščinah nedokončanega filma. Vendar to je morda le najbolj zanimiv detajl njegove kariere, sicer pa se je v zgodovino filma zapisal po celi vrsti vlog - nastopil je v več kot 150 filmih in prejel tri nagrade cezar za najboljšega igralca.

Rochefort, ki je odraščal v Nantesu, svojega otroštva pa se je spominjal kot na smrt dolgočasnega, je igralsko kariero začel na odrskih deskah. Nastopal je na številnih pariških odrih in slavil uspehe v urpizoirtvah del Harolda Pinterja, Petra Ustinova, Henryja Millerja in Davida Mameta. Režiser Bernard Tavernier je bil tisti, ki mu je vzbudil zanimanje za film.

Več kot pol stoletja steber francoske filmske industrije

Na velikem zaslonu je zaslovel je kot skrivnostni agent v filmu Plavolasec z enim črnim čevljem iz leta 1972. Bil je glavni steber francoske filmske industrije več kot 50 let, nastopal je tako v komedijah kot popularnih uspešnicah in tudi umetniških filmih, skupaj v več kot 150 filmih za veliko platno in televizijo, med drugim v L'homme du train (Man on the Train), Tandem, Smešno in El artista y la modelo.

Nesrečni plemič iz Manče

Ko je bil leta 1998 že dobro uveljavljeno francosko igralsko ime, ga je k vlogi plemiča iz Manče povabil nekdanji član komične skupine Monty Python Gilliam, ki je želel na veliko platno prenesti roman Miguela de Cervantesa. Režiser filmov, kot so Dvanajst opic, Strah in groza v Las Vegasu ter Kraljevi ribič, je svoj ambiciozni projekt z naslovom The Man Who Killed Don Quixote že začel snemati v Španiji, a se je kmalu zapletlo.

Rochefort je najprej dobil vnetje prostate, drugi dan snemanja je poplava odnesla večino rekvizitov in kulis, nekaj dni kasneje pa je produkcija propadla, ker so morali igralca odpeljati na operacijo za kilo. Pozneje je Gilliam večkrat skušal obnoviti projekt, iz tega pa je nazadnje leta 2002 dokumentarec Lost in La Mancha. Vnovič so zeleno luč za film The Man Who Killed Don Quixote prižgali pri Amazonu, v kinematografij pa ga pričakujejo prihodnje leto. Don Kihota bo v njem po napovedih odigral Jonathan Pryce.

Igralec, ki je slovel po bistrih in duhovitih pripombah, se je nekoč pošalil: "Sem del francoske narodne identitete. Imamo bajonsko šunko, Noireta, Mariella in mene," in se pri tem spomnil drugih dveh igralskih kolegov.

V svoji karieri je osvojil tri cezarje - za najboljšega igralca, najprej pa leta 1976 cezarja za najboljšo stransko vlogo v Tavernierjevem filmu Que la fete commence (Let Joy Reign Supreme). Leta 1999 je sledil še častni kipec za življenjsko delo.

