Ante Mahkota (1936-2018). Foto: MMC RTVSLO/Ana Jurc Ante Mahkota je svoje alpinistično življenje in podvige opisal v knjigi Sfinga, ki je izšla leta 1979 in sodi med bolj prepoznavna dela slovenske gorniške literature. Foto: Wikipedia

Umrl je novinar in urednik ter alpinist Ante Mahkota

Prvi Slovenec z vzponom nad 7000 metri

14. december 2018 ob 11:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pri starosti 82 let se je poslovil Ante Mahkota, fotoreporter in novinar, ki je bil alpinist in se je kot prvi Slovenec povzpel nad 7000 metrov nadmorske višine.

Leta 1936 na Dolu pri Hrastniku rojeni Anton (Ante) Mahkota je bil med letoma 1960 in 1994 zaposlen pri Delu kot reporter, fotoreporter, dopisnik ter glavni in odgovorni urednik revij Jana, Avto in Teleks. Bil je tudi generalni direktor časopisne hiše ČGP Delo ter šef gradnje Delove stolpnice, znamenite Črne vdove.

Oče nepozabne akcije Podarim – Dobim

Leta 1986 je ustanovil in do 1996 tudi vodil akcijo za napredek in razvoj slovenskega vrhunskega športa Podarim - Dobim.

Lani je od njegovega vzpona nad 7000 metrov minilo natanko pol stoletja, sicer pa je med letoma 1955 in 1966 opravil kar 16 prvenstvenih vzponov, danes poroča časopis Delo.

Tudi avtor slovenske gorniške literature

Svoje alpinistično življenje in podvige je opisal v knjigi Sfinga, ki je izšla leta 1979 in spada med bolj prepoznavna dela slovenske gorniške literature.

Sfinga je poimenovanje 300-metrskega navpičnega in mestoma previsnega stebra v zgornjem delu triglavske severne stene, ki je osrednja tema knjige. Vojko Anzeljc je leta 2011 po tej knjigi posnel istoimenski igrani dokumentarec.

Ante Mahkota je bil poročen s pevko Marjano Deržaj do njene smrti v letu 2005.

P. G.