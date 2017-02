Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nicolai Gedda je opere izvajal v ruskem, nemškem, italijanskem, angleškem, češkem in švedskem jeziku, posebej pa se je odlikoval v francoski operi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl je operni pevec Nicolai Gedda

Tenorist liričnega glasu

10. februar 2017 ob 19:22

Stockholm - MMC RTV SLO/STA

V starosti 91 let je zaradi zastoja srca umrl priznani švedski tenorist Nicolai Gedda, ki se ga postavlja ob največje pevce 20. stoletja, kot so Maria Callas, Elisabeth Schwarzkopf in Dietrich Fischer-Dieskau.

Eden najbolj vsestranskih opernih pevcev, ki je v 50 let dolgi karieri odpel več kot sto vlog, je bil med poslušalci priljubljen, še preden so trije tenorji Luciano Pavarotti, Placido Domingo in Jose Carreras širši javnosti približevali umetnost opere. Pel je v francoskem, ruskem, nemškem, italijanskem, angleškem, češkem in švedskem jeziku.

Novico o slovesu Gedda je družina javnosti sporočila mesec dni po njegovi smrti. Operni pevec je namreč umrl 8. januarja na svojem domu na Švedskem.

Nicolai Gedda se je rodil leta 1952 v Stockholmu švedski materi iz delavske družine in očetu ruskih korenin. Potem ko so ga zapustili starši, kar je izvedel pri 17. letih, sta ga vzgajala teta in njen ruski soprog, pevec, ki ga je vpeljal v svet glasbe in jezikov. "Imel je neverjetno liričen in eleganten glas, še posebej pa se je odlikoval v francoski operi," je o pevcu dejal tiskovni predstavnik Kraljeve švedske opere.

Opernega petja ga je učil švedski tenorist Carl Martin Ohman. Debutiral je leta 1952 pri 26 letih z opero Adolpha Adama Le Postillon de Longjumeau, ki vsebuje eno najbolj zahtevnih tenorskih arij. Šlo je za produkcijo kraljeve švedske opere, nastop pa je opazil avstrijski dirigent Herbert von Karajan. Leto pozneje je Gedda že pel v Pariški operi in londonski Kraljevi operi.

Ljubljenec newyorških poslušalcev

Leta 1957 je prvič gostoval na salzburškem festivalu v Mozartovem Begu iz seraja ter še isto leto v Gounodovem Faustu v Metropolitanski operi v New Yorku. Občinstvo prestižne newyorške opere ga je oboževalo in tam je nastopil več kot 350-krat. Interpretiral je vsa velika francoska, italijanska, ruska in češka operna dela.

Odra ni zapustil do poznih 70 let, zadnja leta življenja pa preživel na Švedskem. Leta 2010 je preje najvišje francosko civilno odlikovanje, legijo časti.

M. K.