Umrl je pionir pop arta James Rosenquist

Z gromozanskimi platni je trkal na vest potrošniške družbe

2. april 2017 ob 12:43

New York - MMC RTV SLO/Reuters

V starosti 83 let je na svojem domu v New Yorku umrl umetnik James Rosenquist, eden od ključnih protagonistov in pionirjev ameriškega pop art gibanja šestdesetih let 20. stoletja.

Iz umetnikovega ateljeja so sporočili, da je umrl v petek, česa več pa za zdaj niso delili z javnostjo. Rosenquist je bil z Andyjem Warholom in Royem Lichtensteinom eden tistih umetnikov, ki so konec petdesetih let, odločneje pa v šestdesetih letih definirali in uveljavili novo umetniško gibanje pop art. Skupina se je v reakciji na tedaj prevladujoči abstraktni ekspresionizem, na ontološko usmerjene slike Motherwella, Pollocka, Newmana, Rothka in Stilla in uveljavljene definicije umetnosti, ki mora izhajati iz koncepta izvirnosti, preusmerila k množičnim medijem, stripom in oglaševanju.

Svoje podobje je snovala na ikonografskem repertoarju potrošniškega sveta. "Slikarstvo je najbrž veliko bolj vznemirljivo od oglaševanja. Zakaj ga torej ne bi ustvarjali z enako silovitostjo in naslado" je nekoč dejal umetnik.

Rosenquist je znan po svojim monumentalnih platnih, formatu, ki je verjetno ostal z njim od zgodnjih izkušenj pri ustvarjanju velikih reklamnih panojev. Njegove gromozanske slike so razstavljali v številnih najvidnejših muzejskih hišah na svetu, od newyorške MoMe do Guggenheima v Bilbau.

Med ameriško blaginjo in realnostjo vojne

Med Rosenquistovimi najbolj znanimi deli je verjetno F-111, več kot 26 metrov dolgo platno, ki ga je ustvaril v času vojne v Vietnamu, natančneje med letoma 1964 in 1965. Gre za neke vrste kolaž različnih podob, od nasmejane svetlolase deklica med pod sušilcem za lase, katerega oblika spominja na konico izstrelka, do podobe jedrske eksplozije in ameriškega bombnika. Širša javnost verjetno najbolje pozna njegovo slavno upodobitev Marilyn Monroe iz leta 1962, ki jo je Rosenquist ustvaril kmalu po divini smrti.

Rodil se je 29. novembra leta 1933 v mestu Grand Forks v Severni Dakoti. Negova družina se je veliko selila, med drugim po Minnesoti in Ohiu. V času bivanja v Minnesoti je študiral na tamkajšnji univerzi, v svojih dvajsetih letih pa se preselil v New York.

Govoril je, da je slikarstvo neločljivo povezano s spominom. "Slike nepričakovanega in nadrealističnega, nepovezano zasidrane v naših mislih, kot stvari, ki jih nismo razrešili," je razmišljal v avtobiografiji Painting Below Zero, ki jo je podpisal David Dalton.

M. K.