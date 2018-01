Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 14 glasov Ocenite to novico! Predrag Lucić (12. februar 1964-10. januar 2018). Foto: Wikipedia Commons Predrag Lucić, Boris Dežulović in Benjamin Isović med izvajanjem Melodij uma in Neuma na splitskem odru leta 2009. Foto: Wikipedia Commons Dodaj v

Umrl je Predrag Lucić, eden od soustanoviteljev Feral Tribune

Hrvaški novinar, pesnik in režiser je umrl pri 53 letih

10. januar 2018 ob 15:06

Split - MMC RTV SLO, STA

Poslovil se je Predrag Lucić, eden ustanoviteljev znanega splitskega tednika Feral Tribune in avtor več knjig, sicer tudi član hrvaškega pisateljskega društva in hrvaškega centra PEN.

V Splitu rojeni Predrag Lucić je umrl v rojstnem kraju po hudi bolezni, poročajo hrvaški mediji. Novinar, pesnik, dramatik in režiser je bil tudi eden izmed ustanoviteljev znanega splitskega tednika Feral Tribune. Velik del prepoznavnega humorja tega tednika je temeljil na parafraziranju in fotomontažah.

Po ukinitvi tednika Feral Tribune, ki je izhajal med letoma 1993 in 2008, je bil Lucić dejaven kot kolumnist. Lani pa je prejel nagrado judita festivala Splitsko poletje za dramo Aziz ali svatba, ki je rešila Zahod.

Študij gledališke in radijske režije

Leta 1964 rojeni Lucić je po končani osnovni in srednji šoli v rojstnem mestu študiral gledališko in radijsko režijo na Fakulteti za dramske umetnosti v Beogradu. Pri Feralu, ki je bil najprej satirična priloga nedeljske izdaje splitskega časnika Slobodna Dalmacija, je začel sodelovati leta 1985. Med vojno na Hrvaškem je bil poročevalec za Slobodno Dalmacijo.

Plodno obdobje Feral Tribuna

Samostojni politično-satirični tednik Feral Tribune je ustanovil skupaj z Viktorjem Ivančićem in Borisom Dežulovićem. Na začetku je bil glavni in odgovorni urednik. Feral Tribune je prejel vrsto mednarodnih nagrad.

Odgovoren je bil tudi za urejanje Feralove založbe. Objavil je več knjig, med njimi zbirko poezije Ljubimci iz Verone leta 2009. Z Dežulovićem sta nastopala v pesniškem političnem kabaretu Melodije Bliska in Nevihte. Kot režiser je bil dejaven na odrih v Splitu, Beogradu in Tuzli.

Hrvaško novinarstvo in kultura sta revnejša za velikega Predraga Lucića, je danes na svoji spletni strani ob njegovi smrti zapisal časopis Novi list.

P. G.