Umrl je ruski pesnik Jevgenij Jevtušenko

Lirik poezije človekovih pravic

2. april 2017 ob 19:55

Tulsa - MMC RTV SLO

V starosti 84 let je za posledicami srčne kapi v Tulsi v Oklahomi umrl eden najvidnejših ruskih pesnikov iz časa t. i. sovjetske "odjuge" Jevgenij Aleksandrovič Jevtušenko.

Pesnik, ki je zagovarjal stališče, da mora biti poet vselej kritičen in družbeno dejaven, obenem pa domoljuben državljan, tako kot Puškin, se v svoji poeziji ni bal kritizirati vladajočega režima. Potem ko je bil v pesmi kritičen do Stalina, so ga na začetku petdesetih let izključili iz univerze. Konec šestdesetih let je bil med nasprotniki okupacije Češkoslovaške, kar je izrazil v pesmi Tanki gredo proti Pragi.

Jevtušenko je pozneje zasedal visoke funkcije v zvezi pisateljev, po letu 1991 pa je živel v ZDA, a je še vedno pogosto prihajal v Rusijo. V svojem delu se je posvečal vojnim grozotam, antisemitizmu in diktaturi. Njegovo najslavnejše delo ostaja verjetno Babin Jar, pesem, v kateri je s poklonom judovskim žrtvam nacističnega pokola v Kijevu spregovoril o tabuiziranemu antisemitizmu v Sovjetski zvezi.

Umrl je v soboto zjutraj, med spanjem, obdan z družino in najbližjimi prijatelji. Jevtušenko je živel v Tulsi v Oklahomi, kjer je predaval na tamkajšnji univerzi. Pesnik, ki je bil ves čas razpet med Tulso in Moskvo, je leta 2007 v enem izmed intervjujev za AP dejal, da svoje poezije ne bi poimenoval politične. "Imenujem jo poezija človekovih pravic; poezija, ki zagovarja človekovo zavest kot najvišjo duhovno vrednoto."

Rodil se je leta 1932 v majhnem sibirskem mestu Zima. Svojo prvo pesem je objavil leta 1949, njegova prva knjiga Obveščevalci prihodnosti pa je izšla leta 1952. Tedaj je postal najmlajši član Zveze pisateljev ZSSR, v šestdesetih letih pa bil eden izmed pesnikov, ki so nastopali na odmevnih pesniških večerih v politehničnem muzeju. Najdlje je menda bral leta 1963, ko je Postajo Bratsk recitiral kar štiri ure in pol. Poslušala ga je polna dvorana delavcev in otrok, branje pa so prek zvočnikov prenašali tudi na ulico. Kot je pred leti dejal, mu je ta dogodek pomenil več kot nominacija za Nobelovo nagrado za književnost tistega leta. Nekaj podobnega je doživel leta 1991, ko je med spodletelim poskusom državnega prevrata v Rusiji bral množici 200.000 ljudi.

Jevtušenko je v svojem življenju objavil več kot 150 pesniških zbirk. V slovenščini je prevod njegovih Pesmi izšel leta 1965.

Pesniku so letos za njegov 85. rojstni dan pripravljali festival, v sklopu katerega bi julija obiskal različna mesta v Rusiji, Belorusiji in Kazahstanu. Pred smrtjo je izrazil željo, naj festival izvedejo tudi brez njega. Prav tako je izrazil željo, da želi biti pokopan v moskovski četrti Predelkino, kjer je med drugim tudi grob Borisa Pasternaka.

M. K.