Umrl je Tyrus Wong, umetnik, ki je navdihnil Disneyjevega Bambija

Ustvarjalec, ki je navduševal s človečnostjo in darežljivostjo

1. januar 2017 ob 18:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

V starosti 106 let je umrl ameriški slikar kitajskega rodu Tyrus Wong, ki je s svojim ustvarjanjem pomembno prispeval k prepoznavnemu vizualnemu izrazu Walta Disneyja, zlasti risanke, posnete po ganljivi pravljici o srnjačku Bambiju.

"S težkim srcem sporočamo, da je umrl Tyrus Wong," so v izjavi za javnost napisali na njegovi strani na Facebooku. "Tyrus je mirno umrl na svojem domu, obdan s svojimi hčerkami Kim, Kay in Tai-King. Star je bil 106 let," je še pisalo.

Na žalostno vest so se po poročanju BBC-ja odzvali v Disneyjevem muzeju, kjer so med drugim zapisali, da vpliva, ki ga je imelo njegovo delo na umetniško podobo animiranega celovečerca Bambi, ni mogoče dovolj poudariti.

Rodil se je leta 1910 na Kitajskem, od koder je z očetom pri devetih letih emigriral v ZDA. Mati in sestra sta ostali na Kitajskem in ju nikoli več ni videl. V ZDA je ob podpori štipendije obiskoval grafično šolo, leta 1938 pa je začel delati pri Disneyju, kjer je bil pristojen za risanje vmesnih sličic, s pomočjo katerih se pri animaciji doseže iluzija gibanja lika.

Namesto na realistično natančnost stavil na moč občutenja

Ko so se v studiu začeli pripravljati na nov projekt, animirani film o Bambiju, je odšel domov in naslikal serijo slik s srnjakom v gozdu. "Walt Disney je prepoznal Tyrusovo izjemno umetniško delo, ki ni nujno posnemalo podobe gozda, ampak prej ujelo občutenje gozda. "Waltova vizija Bambija in vključitev Tyrusovega dela še danes odmeva v filmski umetnosti," so še zapisali v muzeju.

Po treh letih pri Disneyju je Tyrus Wong začel sodelovati s studiem Warner Brothers, obenem pa ustvarjal tudi voščilnice za Hallmark.

Legenda animiranega filma in junak

Po upokojitvi se je slikar, grafik in oblikovalec vrnil k ustvarjanju zmajev. Za svoje delo je prejel več priznanj, njegova življenjska zgodba pa je doživela tudi dokumentarno obdelavo. Režiserka filma Pamela Tom je ob Tyrusovem slovesu dejala, da je odšel genialen umetnik, legenda animiranega filma, kitajsko-ameriški pionir in junak. "Tyrus se je z nadlogami vselej spoprijel z dostojanstvom, pogumom in umetnostjo ... Spoštovali smo ga zaradi njegove nadarjenosti, osvojil nas je z otroškim smislom za humor in nas ganil s človečnostjo, darežljivostjo, prilagodljivostjo in velikim srcem."

