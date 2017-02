Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Richard Hatch je najbolj znan po vlogi v znanstvenofantastični seriji Battlestar Galactica, nastopil pa je tudi v nadaljevankah, kot so Dinastija, Santa Barbara in Obalna straža. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl je zvezdnik serije Battlestar Galactica Richard Hatch

Tudi igralec Dinastije, Santa Barbare in Obalne straže

8. februar 2017 ob 11:26

V starosti 71 let je bitko z rakom na trebušni slinavki izgubil igralec Richard Hatch, ki si ga bodo najbolj zapomnili ljubitelji ene od televizijskih klasik znanstvenofantastičnega žanra, Battlestar Galactica.

Novico o očetovi smrti je potrdil sin Paul, ki je na igralčevi uradni strani med drugim zapisal: "Po bitki z rakom na trebušni slinavki je umrl mirno, obdan s svojo družino in prijatelji."

V seriji, ki je ljubitelje znanstvene fantastike pred malimi zasloni navduševala leta 1978, je igral kapitana Apolla, po vnovičnem zagonu serije leta 2003 pa je nastopil v vlogi Toma Zareka.

Svojo kariero je Hatch začel na losangeleškem gledališkem odru, televizijsko kariero pa leta 1970 v tv-limonadi All My Children. V sedemdesetih letih je nato nastopil v več serijah priljubljenih nadaljevank, kot so Cannon, Nakia, Barnaby Jones in Hawaii Five-O. Za vlogo v Battlestar Galactica, seriji, ki jo je zasnoval Glen A. Larson, je bil nominiran za zlati globus.

Velik udarec za družino BSG

Na družbenih omrežjih so se igralca spomnili številni stanovski kolegi. Zvezdnik Zvezdnih stez George Takei je, na primer, tvitnil: "Počivaj med galaktičnimi zvezdami, Richard Hatch." Ronald D Moore, ki je zaslužen za mlajšo različico Battlestar Galactica, je Hatcha opisal kot dobrega in ljubeznivega človeka ter izjemnega profesionalca. "Njegovo slovo je velik udarec za celotno družino Battlestar Galactica."

"Izredno žalosten ob novici o Richardu Hatchu. RIP Apollo," je na Twtitter zapisal Dave Prowse, med drugim Darth Vader iz prve trilogije Vojne zvezd.

