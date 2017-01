Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Legendarni indijski igralec Om Puri je umrl v 67. letu starosti. Foto: Reuters Leta 2004 je za svoj prispevek k britanskemu filmu prejel tudi red za zasluge Britanskega imperija. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl legendarni indijski igralec Om Puri

Leta 2014 prejel red za zasluge Britanskega imperija

6. januar 2017 ob 10:27

Mumbaj - MMC RTV SLO

V 67. letu starosti je za posledicami srčne kapi na svojem domu v Mumbaju v Indiji umrl legendarni indijski igralec Om Puri, med drugim zvezda v britanski filmski uspešnici Vzhod je vzhodno.

Igralska legenda Om Puri, ki je nastopal tako v mainstream kot umetniških filmih, je zaslovel s svojimi realističnimi nastopi v seriji kultnih uspešnic indijskega filma v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Pojavil se je tudi v številnih britanskih filmih, med drugim v epskem filmu režiserja Richarda Attenborougha Mahatma Gandhi, je poročal spletni BBC.

Vsestranski igralec je bil znan po vlogah v indijskem, pakistanskem, britanskem in hollywoodskem filmu. Svetovno slavo je dosegel prav s sodelovanjem v ameriških in britanskih filmih, med drugim v komediji iz leta 1999 Vzhod je vzhodno (East is east), ki govori o pakistanskem migrantu, ki se privaja na življenje v Angliji. Nastopil je tudi v Mestu radosti (City of joy), Ugovoru vesti fundamentalista (The Reluctant Fundamentalist) ter nedavno v Popotovanju tisočerih okusov (The Hundred-Foot Journey).

Med drugim je nastopal skupaj s hollywoodskimi zvezdami kot sta Jack Nicholson in Tom Hanks. Leta 2004 je za svoj prispevek k britanskemu filmu prejel tudi red za zasluge Britanskega imperija (Order of the British Empire).

Vrhunsko odigrane vloge

Na domačem indijskem podkontinentu je bil najbolj znan po svojih vlogah v filmih, ki so pri kritikih poželi hvalospeve, kot so Ardh Satya, Aakrosh, Sadgati, Paar in satirična Jaane Bhi Do Yaaro. Vloge, kot je tista v filmu režiserja Govinda Nihalanija Ardh Satya, kjer Puri igra od države šikaniranega policista, so med biseri indijskega filmskega platna, je pojasnil BBC-jev dopisnik Soutik Biswas.

Puri se je pred vsega dvemi tedni na družbenem omrežju Twitter z refleksijo ozrl na svoje življenje in kariero. Zapisal je: "Ne obžalujem prav ničesar. V življenju mi je kar dobro uspelo. Nisem imel konvencionalnega obraza, a sem vseeno uspel, na kar sem ponosen".

G. K.