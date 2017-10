Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Petty je v svoji karieri osvojil tri grammyje, 18-krat pa je bil nominiran zanj. Foto: Reuters Slovo Toma Pettyja. Foto: Reuters Z ženo sta bila predana človekoljuba, veliko pomoči sta namenila brezdomcem, za kar sta leta 2011 prejela tudi nagrado zlato srce, ki jima jo je podelila človekoljubna organizacija Midnight Mission. Foto: Reuters Eden izmed njegovih prvih učiteljev kitare je bil Don Felder, ki je pozneje postal član legendarnih The Eagles. Foto: Reuters Petty je osvojil tri grammyje, dva z zasedbo Tom Petty and the Heartbreakers, enega pa z zasedbo Traveling Wilburys. Foto: Reuters

Umrl legendarni roker Tom Petty

Zaslovel je v 70. letih prejšnjega stoletja s svojo skupino Heartbreakers

2. oktober 2017 ob 22:20,

zadnji poseg: 3. oktober 2017 ob 06:15

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

V 67. letu starosti je umrl Tom Petty. Glasbenika so zaradi zastoja srca v nedeljo odpeljali v bolnišnico, sledile so nasprotujoče si informacije o njegovem stanju. Čez nekaj ur je izgubil bitko za življenje.

Ameriški mediji poročajo, da so rokerja, ki bi ta mesec dopolnil 67 let, v nedeljo zvečer našli nezavestnega na njegovem domu v Malibuju. Prepeljali so ga v bolnišnico UCLA Santa Monica Hospital in ga priključili na aparate. V ponedeljek zvečer je več medijev poročalo, da je pevec umrl, pozneje pa so poročali, da se bojuje za življenje. Po navedbah Rolling Stonal, ki se sklicuje na portal TMZ, ob prihodu v bolnišnico pri pevcu naj ne bi bilo zaznati možganske aktivnosti.

Petty je zaslovel v 70. letih prejšnjega stoletja s svojo skupino Heartbreakers. Skupina se je podpisala pod številne uspešnice, kot so American Girl, Free Fallin', Breakdown, Listen to Her Heart in mnogo drugih. Leta 2002 so bili sprejeti v Dvorano slavnih rokenrola. V 40-letni karieri je osvojil tri grammyje in prodal več kot 50 milijonov albumov.

Prvega grammyja je dobil leta 1989 kot član ekipe Traveling Wilburys za najboljšo rokersko izvedbo za album Traveling Wilburys Volume One, prvega samostojnega (s skupino) pa leta 1995 za najboljši moški rokerski nastop za You Don't Know How It Feels. Nagrade se je zasedba razveselila tudi leta 2009 za najboljši glasbeni video za pesem Runnin'Down a Dream.

Prav letos je od ameriške diskografske akademije, ki podeljuje grammyje, prejel tudi laskavo priznanje osebnost leta. "Rock and roll gre naprej," je na slavnostni večerji, na kateri so mu podelili priznanje, ki nosi ime neprofitne organizacije MusiCares, oznanil pevec, ki je še prejšnji mesec v Los Angelesu nastopil na treh koncertih.

"Tom se je s svojo glasbo za vedno vtisnil v našo zavest. Njegova umetniška nadarjenost in njegovo človekoljubje, za katero ni nikoli hotel priznanja, sta mu prinesla nagrado MusiCares," je ob predaji nagrade povedal vodja fundacije MusiCares in ameriške diskografske akademije Neil Portnow.

Izjemna kariera, polna hitov

Rodil se je 20. oktobra 1950 v Gainesvillu na Floridi. Pri 10 letih je spoznal legendarnega pevca Elvisa Presleyja - njegov stric je delal na setu snemanja Presleyjevega filma Follow That Dream -, kar ga je navdušilo za rokenrol. Dokončno se je svetu glasbe zapisal pri 17 letih, ko je pustil šolo, da bi se pridružil floridski skupini Mudcrutch. Skupina je sicer po premiku v Los Angeles razpadla, Petty pa je kmalu našel glasbeno zavetje v zasedbi Tom Petty in the Heartbreakers, v kateri je bil pevec in kitarist.

Po prvencu leta 1976 je skupino s pesmijo Breakdown izstrelilo v glasbeno orbito. Na omenjenem albumu je bila tudi pesem American Girl, ki sicer nikoli ni bila uspešna na glasbenih lestvicah, a je sčasoma postala ena izmed "klasik" ameriške glasbe, med drugim jo je Rolling Stone uvrstil na 76. mesto 100 najboljših kitarskih pesmi vseh časov. Skupina je leta 1979 z drugim albumom Damn The Torpedoes, na katerem sta bila med drugim hita Don't Do Me Like That in Refugee, nadaljevala uspešno pot. V 80. in 90. je potem skupina izdala več albumov, Petty pa je vzporedno izdal tudi tri solo albume: Full Moon Fever (1989), Wildflowers (1994) in Highway Companion (2006).

Petty je bil tudi član "superskupine" Traveling Wilburys, v kateri so moči združili še Bob Dylan, Goerge Harrison, Jeff Lynne in Roy Orbison. Izdali so dva albuma, ki sta požela pohvale kritikov, prejeli so tudi grammyja, oba pa sta bila tudi komercialno izjemno uspešna.

Vztrajnost načel

Petty je bil znan kot neomajen zagovornik avtorskih pravic. Leta 1979 je bil vpleten v pravni spor, ko je bila založba ABC Records prodana založbi MCA Records, ostro je nasprotoval temu, da bi bil brez dovoljenja "prestavljen" pod okrilje druge založbe. Maja 1979 je razglasil bankrot, potem pa prešel pod okrilje nove podružnice MCA Backstreet Records. Leta 2015 je postalo javno znano, da sta Petty in Jeff Lynne prejela 12,5 odstotka prejemkov, ki jih je za pesem Stay With Me prejel pevec Sam Smith, dodali pa so ju tudi kot avtorja pesmi. Njegova pesem je v več delih podobna Pettyjevi I Won't Back Down.

Pevec se je prvič poročil leta 1974 z Jane Benyo, njun zakon je trajal 22 let, v tem času sta dobila dve hčerki Adrio in AnnaKim Violett. Leta 2001 se je poročil z Dano York, s katero sta se sicer spoznala 10 let prej. Kot je večkrat dejal, je bila Dana tista, ki mu je pomagala iz brezna zasvojenosti z mamili in mu pomagala znova vzpostaviti odnose z otroki.

Njegova kariera z leti ni obstala, temveč je delal s polno paro. Kot je sam pred tremi leti dejal v enem izmed intervjujev, ga starost ne bo upočasnila. "Živel sem hitro življenje in vedno mi je bilo všeč, da imam kakšen projekt. Ne maram, da mi je dolgčas. To je največji greh, ki ga lahko naredim. Prepričan sem, da to nervira veliko ljudi okoli mene, toda rad sem v akciji."

T. H., K. T.