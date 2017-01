Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Georges Pretre je bil znan tudi po hudomušnem značaju, takole se je med novoletnim koncertom na Dunaju leta 2010 pošalil s puško na cvetlične naboje namesto dirigentske palice ... Foto: Reuters ... dve leti prej pa je bil orkester pod njegovo taktirko nogometno razpoložen, saj je Avstrija leta 2008 gostila evropsko prvenstvo v nogometu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl maestro Georges Pretre, francoski "Dunajčan"

Glasbena kariera, dolga skoraj 70 let

5. januar 2017 ob 10:53,

zadnji poseg: 5. januar 2017 ob 13:24

Naves - MMC RTV SLO/STA

V 92. letu starosti je v mestecu Naves v jugozahodni Franciji umrl maestro Georges Pretre, ki je kar pol stoletja sodeloval z Dunajsko filharmonijo.

Bil je častni dirigent dunajskega simfoničnega orkestra in doslej edini francoski dirigent, ki je vihtel taktirko na slovitem novoletnem koncertu Dunajskih filharmonikov.

Pretre je z Dunajsko filharmonijo sodeloval skoraj 50 let in kar dvakrat vodil orkester na novoletnem koncertu, leta 2008 in 2010, med letoma 1986 in 1991 pa je kot prvi povabljeni dirigent sodeloval z dunajskim simfoničnim orkestrom, prav tako priznano dunajsko zasedbo. Za dolgoletno, predano in kakovostno umetniško delovanje je prejel vrsto nagrad in priznanj v Avstriji in Franciji.

Od Dunaja prek Scale do "Meta"

Dirigent, rojen 24. avgusta 1924, se je pri 15 letih vpisal na pariški konservatorij, večino svoje kariere pa si je zgradil v tujini. Zase je rad dejal, da je Dunajčan, čeprav je dirigiral tudi drugim priznanim orkestrom, od milanske Scale, newyorške Metropolitanske opere do Kraljevega filharmoničnega orkestra v Londonu.

Nazadnje je po poročanju AFP-ja dirigiral Dunajskim filharmonikom, ko so leta 2013 gostovali v Parizu z repertoarjem, ki je vključeval dela Ravela, Beethovna in Straussa.

"Mojster glasbenega intelekta"

Na novico o smrti se je že odzval ravnatelj milanske Scale Alexander Pereira, ki je dejal, da je Scala izgubila maestra, ki je soustvarjal zgodovino orkestra, poroča agencija APA. Obenem je poudaril, da je izgubil dolgoletnega velikega prijatelja, s katerim je sodeloval 35 let.

Avstrijski minister za kulturo Thomas Drozda ga je označil za "mojstra glasbenega intelekta", ki je "razumel, kako ustvariti čustva skozi glasbo". Z njim je glasbeni svet po njegovih besedah izgubil enega svojih najpomembnejših predstavnikov 20. stoletja.

Predsednik Dunajskih filharmonikov Andreas Grossbauer je dejal, da je Pretre na edinstven način očaral tako njih kot tudi občinstvo s svojim šarmom in prijaznostjo.

A. K.