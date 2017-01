Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Babette Cole je napisala in ilustrirala več kot 70 otroških knjig. Foto: Kmečki glas Za tem pa seveda stoji prepričanje, da sta sram in samoobtoževanje uničevalni sili in da lahko ogromno pridobimo, če smo v odnosih z drugimi resnicoljubni, odkriti in enakovredni. Michael Rosen o delu Babette Cole Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrla je Babette Cole, pisateljica "anarhičnega smisla za humor"

Avtorica slikanice Dr. Hov in Mama je znesla jajce!

16. januar 2017 ob 18:13

London - MMC RTV SLO/STA

V starosti 66 let je po kratki bolezni v nedeljo umrla britanska pisateljica knjig za otroke Babette Cole. Avtorica, ki je z drznim smislom za humor znala načeti v otroški literaturi tabuizirane teme, je podpisala in ilustrirala več kot 70 otroških knjig.

Njena dela so dostopna tudi slovenskemu bralstvu, in sicer so prevod do zdaj dobile knjige Dr. Hov, Mama je znesla jajce!, prav tako slikanico Richarda Hamiltona Če bi bil ti, ki jo je Colova ilustrirala.

Kršilka pravic otroških knjig

Novico o pisateljičini smrti je sporočila založba e-knjig Inky Sprat, ki jo je leta 2013 ustanovila z Manusom Homom in Neilom Baberjem. "Srčno jo bomo pogrešali, tako kot bodo otroci z vsega sveta pogrešali njene čudovite, pogosto nespodobne in vedno edinstvene zgodbe in ilustracije," so zapisali v izjavi za javnost. Home jo je opisal kot eno izmed velikih kršilk pravil založništva otroških knjig. "Novica nas je pretresla. V več pogledih je bila gonilna sila posla."

V njenem obsežnem opusu je treba najprej omeniti knjigo o princesi z imenom Smartypants iz leta 1986, prav tako slikanico Dr. Hov (Dr. Dog), ki so jo priredili tudi v uspešno animirano serijo. Mama je znesla jajce!, v kateri se je avtorica lotila spolne vzgoje, je bila v Veliki Britaniji razglašena za najboljšo ilustrirano knjigo leta 1994.

Obe deli sta prevedeni v slovenščino, prav tako slikanice Richarda Hamiltona Če bi bil ti, ki jo je ilustrirala. Poslovenjeni pa sta tudi Ljubči in Vsega po dvoje.

Knjige, polne smeha in norosti

Literarni kolegi so Babette Cole, ki se je rodila leta 1949 na otoku Jersey, opisali kot edinstveno avtorico "anarhičnega smisla za humor". Na njeno slovo se so se odzvali številni pisatelji. Michael Rosen jo je opisal kot avtorico, ki je orala ledino v pisanju o spolnosti, smrti in spolu "s knjigami, ki so najprej in predvsem neverjetno zabavne, polne smeha in norosti". "Za tem pa seveda stoji prepričanje, da sta sram in samoobtoževanje uničevalni sili in da lahko ogromno pridobimo, če smo v odnosih z drugimi resnicoljubni, odkriti in enakovredni," je dodal Rosen.

Avtorica slikanic in otroških romanov Lucy Coats pa je o Colovi zapisala, da bo svet pogrešal njeno inteligenco, humor in predanost uničenju pregrad spolnega stereotipiziranja, pa tudi njen ekscentrični smisel za modo.

