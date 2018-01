Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 17 glasov Ocenite to novico! Leta 1990 je še ne dvajsetletna Dolores O'Riordan prišla na avdicijo in si izborila mesto v skupini The Cranberry Saw Us (pozneje so se preimenovali v The Cranberries). Foto: Reuters Dolores leta 1995, ko si je ves svet požvižgaval pesem Zombie. Foto: Reuters To the Faithful Departed, naslovnica tretjega studijskega albuma (1996). Z deško pričesko in uporniško držo je bila Dolores ikona alternativnega rocka devetdesetih. Foto: Wikipedia Leta 2014 se je po 20 letih razšla z možem Donom Burtonom; v zakonu so se jima rodili trije otroci. Foto: Reuters The Cranberries so ljubitelji glasbe včasih primerjali s Sinéad O'Connor ali pa s Siouxsie and the Banshees. Foto: Reuters The Cranberries so ob 25. obletnici ustanovitve izdali orkestralno-akustični album z naslovom Something Else. Na plošči je poleg na novo posnetih uspešnic, kot so Linger, Zombie, Dreams in Ode To My Family mogoče slišati tudi nekaj svežih skladb, ki so nastale s pomočjo The Irish Chamber Orchestra. Foto: Wikipedia

Umrla je Dolores O'Riordan, pevka skupine The Cranberries

The Cranberries so bili "največji irski izvozni uspeh po U2"

15. januar 2018 ob 18:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Umrla je Dolores O'Riordan, pevka irske skupine alternativnih rockerjev The Cranberries, ene najuspešnejših skupin devetdesetih. Stara je bila 46 let, vzrok smrti pa še ni znan.

Pevka je umrla v Londonu, kamor je prišla na krajše glasbeno snemanje. V izjavi za javnost je pevkin publicist poudaril, da je "družina strta ob tej nepričakovani tragediji" in da javnost prosi za spoštovanje zasebnosti v tem težkem obdobju.

Dolores sama se je svojim oboževalcem zadnjič oglasila z objavo na Facebooku 20. decembra lani. Poleg božičnega voščila je povedala še, da je "prvič po več mesecih spet nastopala"; nastopila je na Billboardovi novoletni zabavi v New Yorku. Mesec predtem je posnela pesem za animirani kratki film Angela’s Christmas, ki ga je britanska televizija predvajala na božični večer.

Pri osemnajstih letih postala glas benda

Dolores O'Riordan se je leta 1971 rodila v grofiji Limerick na Irskem kot najmlajša od sedmih otrok. Skupini The Cranberries se je pridružila leta 1990, ko je imela rosnih 18 let; z njo pred mikrofonom so postali ena največjih irskih skupin v devetdesetih: revija The Rolling Stone jih je opisala kot "največji irski izvozni produkt po U2-jih".

Izdali so pet albumov: Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993), No Need to Argue (1994), To the Faithful Departed (1996), Bury the Hatchet (1999) in Wake Up and Smell the Coffee (2001), nato pa ob dvajsetletnici še antologijo največjih uspešnic Stars: The Best of 1992–2002 (2002).

Na albumu No Need To Argue je izšel singel Zombie, jezna politična pesem o otroku, ki je umrl v terorističnem napadu. Singel, ki ga je napisala Dolores, je na podelitvi MTV-jevih nagrad leta 1995 dobil kipec za najboljšo pesem.

O'Riordanova je v svoj prepoznavni slog petja vpletla celo elemente jodlanja, ki se ga je naučila od svojega očeta. "Poslušala sem očeta, ga posnemala in se sčasoma naučila, kako to gre. Potem pa so se začeli pojavljati glasbeniki, ki so to počeli, na primer Sinéad O’Connor in Siouxsie iz Siouxsie and the Banshees ter celo Peter Harvey. Te elemente smo lahko vključili v format The Cranberries, ker so pogosto uporabljani tudi v irski religiozni glasbi."

V dveh desetletjih na glasbeni sceni so prodali več kot 40 milijonov albumov in spravili štiri albume v zgornjo dvajseterico lestvice Billboardovih 200. V dvajseterice najbolj predvajanih singlov so se uvrstili osemkrat, še danes pa si najbrž marsikdo lahko v trenutku v spomin prikliče melodije uspešnic Linger, Dreams, Ode to My Family, Ridiculous Thoughts, Salvation, Free to Decide in Promises.

"Linger je bila prva skladba, ki sem jo napisala, ko sem se pridružila skupini. Stara sem bila osemnajst, najmlajši član skupine pa jih je imel 16," se je pevka lani spominjala v nekem intervjuju. "Nikoli si nisem mislila, da bo taka uspešnica. Čisto natančno se spominjam, o čem je pripovedovala vsaka pesem na prvem albumu. In natančno vem, kdaj sem jo napisala in zakaj sem jo napisala. Ponosna sem, da precej dobro pojasnijo, kako sem se takrat počutila."

Razšli so se leta 2003 in se znova sestali leta 2009; v vmesnem obdobju je O'Riordanova izdala samostojni album Are You Listening? (2007).

Še lani so ponovno združeni The Cranberries izdali akustičen album, Something Else, a so nato morali odpovedati koncertno turnejo po Evropi in Severni Ameriki zaradi pevkinega šibkega zdravja. Bend je takrat v izjavi za javnost pojasnil, da ima Dolores "težave s hrbtom" in da ji je zdravnik zato odsvetoval kakršno koli nastopanje na odru.

Iskreno o svojih težavah z bipolarno motnjo

Prav tako lani je pevka razkrila, da je imela že od leta 2015 diagnozo bipolarne motnje; predtem se je večji del svoje kariere borila z obdobji depresije. V intervjuju za brezplačni časopis Metro je povedala: "Obstajata dva skrajna pola lestvice: najprej potoneš v globoko depresijo in izgubiš zanimanje za stvari, ki jih rad počneš, nato pa lahko zapadeš v manijo. Dolgo sem bila na manični strani spektra, ampak po navadi lahko tam zdržiš samo kake tri mesece, preden treščiš na tla in zdrsneš v depresijo. Kadar si maničen, pa ne spiš in postajaš paranoičen. Z boleznijo se spopadam s pomočjo zdravil." Manija je bila tudi vzrok za incident leta 2014, ko je v napadu jeze med čezoceanskim poletom napadla uslužbence družbe AerLingus.

Družbena omrežja so že začeli polniti izrazi žalovanja in sožalja njenih glasbenih kolegov in rojakov, med prvimi je bil tudi irski predsednik Michael D. Higgins. "Z globoko žalostjo sem sprejel vest o smrti pevke, glasbenice in tekstopiske Dolores O'Riordan," je zapisal. "Dolores O'Riordan in The Cranberries so imeli ogromen vpliv na rockovsko in popglasbo na Irskem ter v mednarodnih okvirih. Spomnim se, s kakšno naklonjenostjo mi jih je predstavil poslanec iz Limericka Jim Kemmy, in ponosa, ki so ga številni čutili ob njihovem uspehu. To je velika izguba za vse, ki spremljajo in podpirajo irsko glasbo, irske glasbenike in glasbeno umetnost."

Informativen je tudi tvit Dava Daviesa iz skupine The Kinks: "Globoko šokiran sem, da je Dolores O'Riordan tako nenadno umrla. Z njo sem govoril nekaj tednov pred božičem, zdela se mi je zdrava in vesela - govorila sva celo o tem, da bi skupaj napisala kakšno pesem."

Leta 2012 so The Cranberries napovedali tudi nastop na zagrebškem festivalu InMusic, a je Dolores O'Riordan takrat "iz osebnih razlogov" turnejo odpovedala. Namesto njih so nato na Jarunu muzicirali New Order.

Ana Jurc