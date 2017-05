Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mary Tsoni (levo) s soigralko Angeliki Papoulia leta 2009 med predstavljanjem filma Očnjak na 62. filmskem festivalu v Cannesu. Foto: Reuters Sorodne novice Sarajevo pretresli Vsakdanji ljudje Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrla je grška igralka Mary Tsoni

Nagrajenka sarajevskega filmskega festivala

10. maj 2017 ob 20:55

Atene - MMC RTV SLO

V starosti 30 let je nepričakovano umrla grška igralka Mary Tsoni, ki je med drugim nastopila v filmu Yorgosa Lanthimosa Očnjak (Kynodontas). Leta 2009 ji je vloga prinesla nagrado za najboljšo igralko sarajevskega filmskega festivala.

Po poročanju grških medijev so igralko našli mrtvo v njenem stanovanju, potem ko je poklicala policijo. Vzrok smrti še ni znan.

Prepoznavnost je igralki prinesel prav film Očnjak, v katerem je upodobila mlajšo hčer zakonskega para, ki svoje otroke do zrelih let skriva pred zunanjim svetom. Leta 2011 je bil nominiran za najboljšega tujejezičnega oskarja. Film je premiero doživel na canskem filmskem festivalu leta 2009, med drugim pa so ga predvajali tudi v Torontu in na sarajevskem filmskem festivalu, kjer so ju skupaj s soigralko Angeliki Papoulia nagradili za najboljši igralki. Lanthimos je za film v Sarajevu prejel posebno nagrado žirije.

Leta 2009 je igralka nastopila v komediji Zlo - v času junakov (To kako - Stin epohi ton iroon), leto pozneje v drami Atherapy, nazadnje pa v filmu Sadno drevje Aten (Ta Oporofora tis Athinas). Preden je postala igralka, je pela v pankovski zasedbi Mary and the Boy.

