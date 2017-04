Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Iva Zupančič v predstavi V vsem me najdeš. Foto: Urška Boljkovac/SNG Drama Ljubljana Iva Zupančič s Francijem Presetnikom v predstavi Martin Kačur Ivana Cankarjav v Mestnem gledališču Ljubljanskem leta 1954 in 1955. Foto: Arhiv MGL Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrla je igralka Iva Zupančič

Dolgoletna članica ansambla ljubljanske Drame

14. april 2017 ob 17:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V starosti 86 let je umrla slovenska gledališka in filmska igralka Iva Zupančič. V štirih desetletij dolgi karieri je odigrala več kot 130 gledaliških vlog iz slovenske in svetovne dramatike.

Rodila se je 23. januarja 1931 v Šmavru pri Trebnjem. Med drugo svetovno vojno je zbirala sanitarni material za partizane in bila kurirka. Študij na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo je zaključila leta 1960. Iz igre se je izpopolnjevala tudi v Londonu in Parizu, na začetku šestdesetih let pa opravila tudi podiplomski študij dramske igre po metodi Stanislavskega na Državnem inštitutu za gledališko umetnost (Gitis) v Moskvi.

Že med študijem je nastopala v Mestnem gledališču Ljubljanskem, in sicer med letoma 1951 in 1962, zatem je svojo gledališko pot zapisala ljubljanski Drami. Članica tamkajšnjega ansambla je bila med letoma 1962 do leta 1993. Sodelovala je tudi na Odru 57, v Koreodrami ter pri projektih Dragana Živadinova in Mateja Filipčiča.

Igralka igrivega in nenarejenega vedenja

Kritiko je opozorila nase takoj na začetku kariere. Priznavali so ji veliko umetniško silo, bogato izrazno in doživljajsko lestvico, talent za igrivo in nenarejeno vedenje ter barvito in sproščeno dikcijo. Cenjena je bila predvsem kot prepričljiva oblikovalka karakternih oseb, v katerih se je dokazala kmalu po prvih vlogah naivk in prisrčnih deklet.

Iva Zupančič je bila tudi nepogrešljiv člen številnih radijskih iger, nastopila je v več filmih, med drugim Veselici režiserja Jožeta Babiča, X-25 javlja Františka Čapa, Iskanja v režiji Matjaža Klopčiča ter Krč Boža Šprajca.

Za svoje delo je prejela več nagrad. Leta 1968 je za vlogo Ruth v drami Harolda Pinterja Vrnitev prejela nagrado Prešernovega sklada, leta 1971 Borštnikovo diplomo za vlogo Elize Doolittle v drami Georgea Bernarda Shawa Pygmalion, leta 1997 pa si je nadela tudi Borštnikov prstan.

