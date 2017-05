Umrla je igralka Mira Lampe Vujičić, nekdanji steber dveh gledaliških ansamblov

Igralka se je poslovila v 67. letu starosti

3. maj 2017 ob 17:03

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

Poslovila se je upokojena gledališka igralka Mira Lampe Vujičić, ki je 40 let ustvarjala na novogoriškem odru kot eden od stebrov ansambla v Primorskem dramskem gledališču oziroma Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica.

Mira Lampe Vujičić, po rodu Idrijčanka, je prve igralske izkušnje pridobila po končani gimnaziji, ko je dve sezoni igrala v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu. Nato se je odločila za študij igre na Akademiji za gledališče, radio in televizijo v Ljubljani.

Diplomi na akademiji je sledilo honorarno delo v Mariboru, v sezoni 1976/1977 pa se je zaposlila v novogoriškem gledališču, kjer je do upokojitve jeseni 2016 oblikovala več kot 90 "pretanjenih, psihološko poglobljenih in prepričljivih igralskih kreacij, ki so podpirale razvoj gledališča in njegovo uveljavitev v širšem prostoru".

Igralka je sodelovala tudi pri številnih radijskih igrah in oblikovala vrsto vlog na filmu in televiziji.

Večna zapisanost igralskemu poslanstvu

"Spreminjajo se načini uprizarjanja, režijski pristopi, scenografije ... Igralec pa mora, če želi dobro opraviti svoje delo, prehoditi enako pot, kot jo je moral pred desetletji in zagotovo tudi v bolj oddaljeni preteklosti. Čas pri tem nima posebne vloge," je ob lanski upokojitvi povedala o igralskem poklicu.

Za svoje delo je prejela številne nagrade in priznanja - dve Borštnikovi nagradi za igro, Severjevo nagrado, skupaj s soigralci bronasto vrtnico za ansambelsko igro na prvem Goriškem srečanju gledališč Alpe-Jadran in Bevkovo nagrado, priznanje novogoriške občine za umetniške dosežke.

Mira Lampe Vujičić se je poslovila v 67. letu starosti po hudi bolezni, so sporočili iz SNG-ja Nova Gorica. Kot so zapisali, je igralkino srce živelo za gledališče, ona pa bo še naprej živela v njihovih srcih.

P. G.