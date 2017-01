Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po igralki poimenovano seirjo so v sedemdesetih letih na malih zaslonih predvajali sedem sezon, revija Time pa jo je označila za eno od 17 serij, ki so spremenile televizijo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrla je ikona ameriških malih zaslonov Mary Tyler Moore

Večkratna nominiranka za nagrado emmy

25. januar 2017 ob 21:23

New York - MMC RTV SLO

V starosti 80 let je umrla ikona ameriške televizije Mary Tyler Moore, ki je neizbrisen pečat na malih zaslonih pustila predvsem v serijah The Dick Van Dyke Show in The Mary Tyler Moore Show.

"Danes je v starosti 80 let umrla priljubljena ikona Mary Tyler Moore. Obdana je bila s prijatelji in možem S. Robertom Levinom, s katerim je bila poročena 33 let," je v izjavi za javnost zapisala njena dolgoletna predstavnica Mara Buxbaum. "Izjemno igralko, producentko in strastno predstavnico Fundacije za boj proti sladkorni bolezni Juvenile si bomo zapomnili kot neustrašno vizionarko, ki je svet poživljala s svojim nasmehom," še piše v izjavi za javnost.

Mary Tyler Moore je bila za svoje televizijsko delo petkrat nominirana za emmyja, vloga v filmu Ordinary People pa ji je leta 1980 prinesla nominacijo za oskarja.

Mary Tyler Moore se ceni kot igralko, ki je v sedemdesetih letih odločilno pomagala preoblikovati podobo ženske na ameriški televiziji, najprej v vlogi Van Dykove ranljive žene Laure Petrie, predvsem pa kot samska karieristka Mary Richards v svoji lastni seriji. Za nastope v obeh serijah je bila petkrat nominirana za emmyja (v letih 1965, 1966, 1973, 1974 in 1976), dobrih dvasjet let pozneje pa je kipec tudi osvojila za vlogo v televizijskemu filmu Stolen Babies (1993). Njeno delo je prepoznala tudi Ameriška filmska akademija, ki jo je leta 1980 nominirala za vlogo v filmu Navadni ljudje (Ordinary People), režijskem prvencu Roberta Redforda.

