Umrla je Michele Morgan, francoska igralka kraljevsko modrih oči

Nagrajena tudi na prvem festivalu v Cannesu

21. december 2016 ob 12:58

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Poslovila se je francoska igralka Michele Morgan, ki je nastopila v okoli 70 filmih in na prvem, danes slovitem canskem filmskem festivalu prejela nagrado za najboljšo igralko v filmu Pastoralna simfonija.

Leta 1920 rojena Michele Morgan bo mnogim ostala v spominu po kraljevsko modrih očeh, s katerimi je v svojem filmskem prvencu Obala v megli (1938) v režiji Marcela Carnéja očarala soigralca Jeana Gabina. Ta ji je dejal: "Saj veš, da imaš ljubke oči," in to je postal stavek, ki je dal pogon njeni uspešni igralski karieri.

Pogled Michele Morgan se je zapisal v francosko in svetovno filmsko zgodovino. Vendar je igralko nenehno opevanje njenega pogleda motilo, kar je priznala v knjigi spominov, ki je leta 1977 izšla z angleškim naslovom With Eyes Like That... (S takšnimi očmi ...).

Predvsem karakterna igralka

Njena kariera je bila na vrhuncu med 40. in 60. leti preteklega stoletja, manj vlog je začela dobivati po tem, ko je filmski svet zajel novi val. Sicer pa je Morganova veljala predvsem za karakterno igralko.

Med njene najbolj znane filme spadata Passage to Marseille (Poti v Marseille, 1944) v režiji Michaela Curtiza, v katerem je igrala s Humphreyjem Bogartom, in Marguerite de la nuit (Margareta noči, 1955), ki ga je režiral Claude Autant-Lara.

Znana je tudi po vlogah v filmih The Fallen Idol (Padli idoli, 1948) režiserja Carola Reeda, Les grandes manoeuvres (Veliki manevri, 1955), ki ga je režiral Rene Clair, Landru (1962) v režiji Clauda Chabrola. Ob teh pa še po filmu Lost Command (Izgubljena komanda, 1966) Marka Robsona, v katerem je nastopila ob legendarnih Alainu Delonu in Anthonyju Quinnu.

Ikona francoskega glamurja

Vloga slepe Gertrude v filmu La symphonie pastorale (Pastoralna simfonija, 1946) v režiji Jeana Delannoyja ji je leta 1946 prinesla nagrado za najboljšo igralko na festivalu v Cannesu. Leta 1960 je dobila svojo zvezdo na Pločniku slavnih, prejela pa je tudi častnega cezarja (1992) in zlatega leva za življenjsko delo (1996).

Michele Morgan je bila poosebljena eleganca in milina, kot igralka je zaznamovala številne generacije, je ob novici o njeni smrti sporočil francoski predsednik Francois Hollande. Iz družinskega kroga so sporočili, da jo bodo pokopali slovitem pokopališču Montparnasse.

Velika francoska igralka Michele Morgan se je poslovila v torek v 97. letu starosti, je še poročala francoska tiskovna agencija AFP.

P. G.