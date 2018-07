Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Takole nasmejana sta zakonca Sinatra odkorakala iz nekega nočnega kluba oktobra 1946 - po tem nenadejanem "sestanku" sta potrdila, da sta se po več tednih ločenega življenja spet pobotala. Foto: AP "V dolgih letih po njuni ločitvi je moj dedek prihajal na obisk, kadar mu je njegov nori urnik to dopuščal," se je leta 2015 v eseju za Vanity Fair spominjala pevčeva vnukinja. "Spomnim se, da je govorila po telefonu s svojim nekdanjim možem, v naslednjem hipu pa je že jemala jajčevce iz zmrzovalnika, da bi mu pripravila sendviče, ko je prišel." Foto: AP Sorodne novice Dve desetletji od slovesa Franka Sinatre, večnega šarmerja sinjemodrih oči Slovo Barbare Sinatra, "Lady Blue Eyes" Poslovil se je Frank Sinatra mlajši Dodaj v

Umrla je Nancy Sinatra, prva žena in dolgoletna zaupnica pevske legende

Bila je mama danes 78-letne pevke Nancy Sinatra

14. julij 2018 ob 10:48

New York

V petek je umrla Nancy Sinatra, prva žena legendarnega pevca in igralca Franka Sinatre. Dočakala je častitljivo 101 leto.

Smrt je s tvitom potrdila njena 78-letna hčerka, ki ji je prav tako ime Nancy Sinatra: "Moja mati je nocoj mirno preminila v 102. letu. Bila je blagoslov in luč mojega življenja. Zbogom, mama. Hvala za vse."

Nancy Sinatra starejša je bila 12 let poročena z enim največjih zvezdnikov 20. stoletja, ki se ga spominjamo po antologijskih filmskih vlogah (From Here To Eternity, Guys and Dolls) in džezovskih standardih (New York, New York).

Ob Frankovi strani, ko še ni imel prebite pare

Nancy Rose Barbato se je leta 1917 rodila v New Jerseyju, v veliki italijansko-ameriški družini. Ko se je leta 1939 poročila s svojim fantom Francisom Albertom, sta bila še brez prebite pare; po poroki sta se vrnila v službi tajnice v tiskarni in natakarja, ki je pel le za hobi.

Ko je pevčeva zvezda začela vzhajati, mu je Nancy stala ob strani: šivala je metuljčke, ki jih je Frank nosil na nastopih, odgovarjala na pisma oboževalk in se z njim sredi štiridesetih preselila v Kalifornijo, ko ga je začela mikati filmska kariera.

Zakoncema - oba sta bila rojena v New Jerseyju - so se rodili trije otroci. Nancy in Frank jr. sta sledila očetu po poti pevske kariere, Tina pa je postala igralka in filmska producentka.

Ponižujoč razhod in nov začetek

Ločila sta se, potem ko so poročila o Frankovih skokih čez plot začela polniti strani tabloidov; na koncu jo je zapustil zaradi hollywoodske dive Ave Gardner. Nancy dolgo ni privolila v ločitev, češ da "ima nekaj predragocenega, da bi se temu odpovedala".

Ko sta se leta 1951 naposled razšla tudi na papirju, se je Frank z Avo deset dni pozneje poročil. To je bil njegov drugi od štirih zakonov. Poročen je bil še s trideset let mlajšo Mio Farrow in z Barbaro Marx, ki je bila z njim do smrti. Naslovnice sta polnili tudi njegovi odmevni zaroki, z Lauren Bacall in Juliet Prowse, ki sta doživeli nič manj javen konec.

Zanimivo je, da sta si nekdanja zakonca kljub temu temnemu poglavju ostala blizu vse do leta 1998, ko je Frank umrl za posledicami infarkta; dočakal je 82 let. V reviji TV-radio Mirror so leta 1962 o njunem odnosu pisali takole: "Spet se je obrnil k Nancy Sinatra, čeprav ni del bliskovitega, nevrotičnega sveta, ki ga ima Frank rad. Preprosta resnica je, da Frank v tem času Nancy videva pogosteje, kot jo je, ko sta bila še poročena."

Nancy Sinatra se ni nikoli več poročila: umaknila se je na Beverly Hills, živela stran od oči javnosti in se posvečala predvsem dobrodelnemu delu. O svojem zakonu s Frankom praviloma za javnost ni govorila. Petu Hamillu, ki je pisal knjigo Why Sinatra Matters (1998), je na vprašanje, zakaj se ni nikoli več poročila, odgovorila samo: "Po Sinatri?"

