Umrla je sopranistka Tatjana Kralj, nekdanja članica ljubljanske operne hiše

Od leta 1972 do upokojitve leta 1988 na ljubljanskem odru

17. november 2018 ob 10:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslovila se je sopranistka Tatjana Kralj, ki je bila od leta 1972 do upokojitve leta 1988 članica ljubljanske operne hiše, pred tem pa se je nekaj časa posvečala mednarodni karieri.

Leta 1932 v Ljubljani rojena Tatjana Kralj je leta 1959 diplomirala na ljubljanski Srednji glasbeni šoli in nato še dve leti nadaljevala študij kot izredna slušateljica pri profesorici Sonji Bleiweis.

Leta 1963 se je udeležila pevskega tekmovanja v Verviersu v Belgiji, kjer je prejela drugo nagrado, leto pozneje pa je debitirala v sarajevskem opernem gledališču kot Violetta v Verdijevi Traviati.

S študija v Avstriji v Švico in Nemčijo

Kraljeva je nato študij nadaljevala na dunajski glasbeni akademiji. Po enem izmed nastopov v okviru akademije je dobila angažma v St. Gallenu v Švici, kjer je nastopila kot Leonora v Fideliu, Giulietta v Hoffmannovih pripovedkah in Grofica v Figarovi svatbi.

Sledile so štiri sezone v Wuppertalu v Nemčiji, kjer je pela naslednje vloge: Čo-čo-san v Madami Butterfly, Elza v Lohengrinu, Marina v Štirih grobijanih, Diana v Orfeju v podzemlju, Leonora v Trubadurju, Santuzza v Cavallerii rusticani, Fiordiligi v Cosi fan tutte, Liza v Pikovi dami in Marta v Nižavi.

Z gostovanj v ljubljansko Opero

Nasploh je Tatjana Kralj veliko gostovala, kot koloraturna sopranistka pa je bila kos tudi vlogam mladodramskega karakterja. Sledila je vrnitev na domača tla, kjer se je leta 1972 zaposlila v ljubljanski Operi SNG in tam ostala vse do upokojitve leta 1988.

Na ljubljanskem odru je ustvarila širok spekter vidnih sopranskih vlog, poleg že omenjenih so bile to še Minni (Dekle z zahoda), Jana (Matija Gubec), Lucrezia (Dva Foscarija), Frasquita (Carmen), Ciesca (Gianni Schicchi), Damigella (Kronanje Popeje), Violetta (Traviata), Amelija (Ples v maskah), grofica Coigny (Andrea Chénier), Barbara - Olga (Uprizorili bomo opero), Tuja knežna (Rusalka), Herodiada (Saloma Slavka Osterca), Giovanna (Rigoletto), Dojilja (Knez Igor), Gostilničarjeva žena (Lisička zvitorepka), Prva dama (Čarobna piščal), gospa Miler (Dobri vojak Švejk), Larina (Evgenij Onjegin) in druge.

Tatjana Kralj se je poslovila v petek, so sporočili iz SNG-ja Opera in balet Ljubljana.

P. G.