Umrla je Trisha Brown, ključna figura postmodernega plesa

Raziskovalka elementarnega gibanja telesa

20. marec 2017 ob 19:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V starosti 80 let je v San Antoniu v Teksasu po dolgotrajni bolezni umrla ameriška koreografinja in plesalka Trisha Brown. Pionirka postmodernega plesa je v svoji dolgi karieri zasnovala več kot 100 koreografij, s katerimi je odločilno vplivala na delo več generacij plesnih ustvarjalcev.

Koreografinja se je formalno upokojila pred petimi leti, svojo zadnjo koreografijo je podpisala pred tremi. Plesu se je desetletja posvečala na mednarodnih odrih, večinoma v New Yorku, pa tudi v pariški operno-baletni hiši.

Trisha Brown se je rodila leta 1936 v Aberdeenu v ZDA. Diplomirala je leta 1958 na Mills College Dance Department v Kaliforniji, zatem pa odšla v New York, kjer je raziskovala nove plesne usmeritve in postala članica znamenitega kolektiva avantgardnih umetnikov Judson Dance Theater.

Svojo plesno skupino je osnovala leta 1970, z njo pa raziskovala elementarno gibanje telesa in druge nove plesne oblike. Njeno ustvarjanje je vselej slonelo na eksperimentiranju in improvizaciji.

Velika mojstrovina pionirke tudi pred slovenskim občinstvom

Slovensko občinstvo se je z ustvarjanjem Trishe Brown srečalo na začetku 90. let v Cankarjevem domu, občasno pa so njeno metodo v Ljubljani poučevali tuji plesalci. Pred dvema letoma je priznana Trisha Brown Dance Company gostovala v Španskih borcih v Ljubljani, kjer je predstavila dela, ki veljajo za mejnike v plesni zgodovini - Solo Olos (1976), ki raziskuje čisti gib, Son of Gone Fishin' (1981), v katerem je koreografinja dosegla vrhunec kompleksnosti svojega ustvarjanja, Rogues (2011), pretanjeno igro enotnosti, in Set and Reset (1983) z glasbo Laurie Anderson, ki velja za eno velikih mojstrovin Brownove.

Trisha Brown je umrla 18. marca. Poročena je bila z umetnikom Burtom Barrom, ki je umrl novembra lani.

M. K.