Umrla je Ursula K. Le Guin, "ne le avtorica znanstvene fantastike, ampak literarna ikona"

Ena prvih pisateljic, ki se je posvetila pisanju znanstvene fantastike

24. januar 2018 ob 16:12

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

V starosti 88 let je v ponedeljek umrla Ursula K. Le Guin, ameriška pisateljica, ki jo opevajo kot eno največjih peres 20. stoletja. Njena dela, med katerim je najbolj znana Saga o Zemljemorju, so prevedena v številne jezike, zanje pa je prejela vrsto nagrad.

"Družina globoko užaloščena sporoča, da je Ursula K. Le Guin včeraj popoldne mirno umrla," je na družbenem omrežju Twitter sporočila družina pisateljice, ki je imela v zadnjih letih težave z zdravjem. Ursula K. Le Guin je bila ena prvih pisateljic, ki je svoje pisanje posvetila znanstveni fantastiki, žanru, ki je bil do tistega trenutka predvsem v moški domeni. Zaslovela je leta 1969 z romanom Leva roka teme.

Za seboj pušča več kot 20 romanov, pisala pa je tudi otroške knjige, poezijo, kratke zgodbe in eseje. Njene knjige so bile po vsem svetu prodane v več milijonih izvodih, delovala pa je tudi kot prevajalka.

Od razredne delitve do feministične teorije

"Ursula K. Le Guin je fantastične svetove zasnovala, da bi se v njih spoprijela z nadvse težkimi vprašanji na Zemlji, od razredne delitve do feministične teorije," so o avtorici dejali na Nacionalnem javnem radiu (NPR). Literatko so označili še kot "dominantno figuro v znanstveni fantastiki in fantazijski literaturi".

Kot eno največjih jo je cenil tudi mojster grozljivk Stephen King. "Ne le avtorica znanstvene fantastike; literarna ikona!" je zapisal na Twitterju.

Ursula K. Le Guin se je rodila 21. oktobra 1929 v Barkleyju v Kaliforniji. Njen oče, Alfred Louis Kroeber, je leta 1901 na Univerzi Kolumbija prvi v ZDA prejel doktorat iz antropologije. Njena mati Theodora Kroeber je bila pisateljica in antropologinja. Študirala je na Radcliffe Collegeu v Massachusettsu in na Univerzi Kolumbija v New Yorku. Bila je Fullbrightova štipendistka, v letih 1953-54 je študirala v Franciji. Poročena je bila z zgodovinarjem Charlesom Le Guinom. Pozneje se je družina ustalila v Portlandu v ameriški zvezni državi Oregon.

Njen prvi roman Rocannon's World je izšel leta 1966, uspeh pa je tri leta pozneje sledil z Levo roko teme, za katero je prejela prestižni nagradi Hugo in Nebula, postal pa je klasika znanstvene fantastike. Tudi Saga o Zemljemorju danes velja za klasiko žanra. Delo je začela z romanom Čarovnik iz Zemljemorja, nadaljevala z Atuansko grobnico, Poslednjo obalo, knjigo z naslovom Tehanu, Zgodbami iz Zemljemorja in zaključila s šesto knjigo Drugi veter.

V slovenščino imamo prevedene še njene knjige Ples na robu sveta, Beseda za svet je gozd, Mož praznih rok in Začetni kraj. Je tudi dobitnica medalje za prispevek k ameriški literaturi in leta 2014 državne knjižne nagrade.

Bister glas, ki ga v tem trenutku potrebujemo

Tudi Margaret Atwood, avtorica Dekline zgodbe, jo je opisala kot eno od literarnih velikanov 20. stoletja, poleg njenega obsežnega in večkrat nagrajenega dela pa hvalila njeno zbranost, predanost, duhovitost, modrost in njen "bistri glas, ki ga v tem trenutku potrebujemo".

M. K.