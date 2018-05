Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Leta 1979 sta se Margot Kidder in Christopher Reeve skupaj udeležila podelitve oskarjev. Foto: Reuters Prizor iz prvega Supermana, ko nadebudna novinarka še ne ve, kdo se skriva pod očali. Foto: Reuters Novinarko je igrala kot odrezavo, duhovito in inteligentno žensko, enakovredno Supermanu v vseh pogledih (razen seveda nadnaravnih sposobnosti s Kriptona). Foto: AP Dodaj v

Umrla Margot Kidder, Lois Lane Reevovemu Supermanu

V zasebnem življenju se je borila z bipolarno motnjo

15. maj 2018 ob 10:21

Los Angeles - MMC RTV SLO

Umrla je kanadska igralka Margot Kidder, ki si jo bo svet zapomnil po vlogi novinarke Lois Lane v antologijskem Supermanu (1978) s Christopherjem Reevom v vlogi moža iz jekla. Stara je bila 69 let.

Margot Kidder se je v Kanadi rodila leta 1948; prve korake filmske kariere je naredila v drugi polovici šestdesetih. Njena prva opaznejša vloga je bila v komediji Gena Wilderja Quackser Fortune Has a Cousin in the Bronx (1970). Brian DePalma ji je zaupal vlogo siamskih dvojčic v kultni grozljivki Sisters (1973), kar ji je odprlo vrata k velikim hollywoodskim produkcijam: v filmu The Great Waldo Pepper (1975) je nastopila ob Robertu Redfordu.

Ko ji je Richard Donner zaupal vlogo novinarke Lois Lane, torej ni bila filmska novinka - za razliko od svojega takrat še popolnoma neznanega soigralca Christopherja Reeva. Superman, ki je v času nastanka veljal za revolucionaren pristop v adaptaciji stripovske predloge, se je izkazal za horunsko uspešnico - in najdonosnejši film studia Warner do takrat.

Kidderjeva je seveda dobila vloge tudi v nadaljevanjih: Supermanu II (posneli so ga istočasno kot prvi del, le da ga je režiral Richard Lester), Supermanu III (1983) in Supermanu IV (1987) - treba pa je priznati, da je bila v zadnjih dveh filmih njena vloga le še epizodna. Novinarko je igrala kot odrezavo, duhovito in inteligentno žensko, enakovredno Supermanu v vseh pogledih (razen seveda nadnaravnih sposobnosti s Kriptona).

Po zaslugi uspeha prvega Supermana si je igralka izborila še eno antologijsko vlogo - glavno žensko v grozljivki The Amityville Horror, ki naj bi temeljila na resnični zgodbi družine, ki jo je v lastnem domu teroriziral demon.

O kvaliteti svojih filmov je bila vedno brutalno iskrena, o Hiši groze Amityville je izjavila, da je čisto sranje.

Boj z bipolarno motnjo

Igralka je veliko nastopala do konca osemdesetih, čeprav je bilo več pozornostipozneje deležno njeno burno zasebno življenje. Trpela je za bipolarno motnjo; leta 1996 je imela zelo javen zlom in nato izginila za štiri dni, o čemer so takrat mediji skoraj obsedeno poročali. V poznejših letih se je posvetila družbenemu in političnemu aktivizmu, zbirala denar za demokratske kampanje in pisala članke za levo usmerjene publikacije.

Protestirala je proti zalivski vojni in leta 2016 v predsedniški kampanji podprla demokratskega kandidata Bernija Sandersa.

Po njenem zlomu so vloge za več let presahnile, potem pa se je počasi vrnila z gostujočimi vlogami v televizijskih serijah, kot sta bili Smalville in The L Word, leta 2002 pa je na Broadwayu nastopala v produkciji Vagininih monologov.

Margot Kidder je bila poročena trikrat: s pisateljem Thomasom McGuanom, igralcem Johnom Heardom (ta zakon je trajal šest dni) in režiserjem Phillipom de Broco.

Filmski Luke Skywalker Mark Hamill je ob slovesu svoje kolegice tvitnil: "Pred kamero je bila čarobna. Za kamero je bila ena najboljših, najbolj prijaznih, najbolj skrbnih žensk, kar sem jih kdaj poznal."

A. J.