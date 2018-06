Umrlo prvo Bondovo dekle Eunice Gayson

Poslovila se je v 91. letu

9. junij 2018 ob 17:44

London - MMC RTV SLO

Eunice Gayson, ki je ob boku Seana Conneryja v filmu Dr. No igrala prvo Bondovo dekle, Sylvio Trench, je umrla v 91. letu starosti.

"Izredno jo bomo pogrešali," so prek družbenih omrežij sporočili njeni svojci in prijatelji.

Oče Jamesa Bonda, pisatelj Ian Fleming, je o vohunu v službi njenega visočanstva napisal 14 knjig, številne so našle pot tudi na velika platna. Bondove dogodivščine so bile na filmski trak prvič posnete ravno leta 1962 v filmu Dr. No, v katerem je prvo Bondovo dekle zaigrala Eunice Gayson. Vloga Sylvie Trench je Gaysonovi prinesla svetovno prepoznavnost.

"Trench, Sylvia Trench"

Gaysonova je sicer soodgovorna za eno najbolj znanih fraz iz filma – Bond, James Bond. Gaysonova in Connery se srečata v igralnici Le Cercle Club, kjer se zgodi kultni prizor, ki je zaznamoval vse poznejše Bonde. James Bond (Sean Connery) Sylvii Trench (Eunice Gayson), ko ta predlaga povečanje igralnega vložka, reče: "Občudujem vaš pogum, gospodična ...?" "Trench, Sylvia Trench. Občudujem vašo srečo, gospod ...?" "Bond, James Bond." In čeprav je od izrečenih besed minilo že več kot 55 let, niso utonile v pozabo.

Gaysonova je v intervjuju leta 2012 razkrila, da je imel Sean Connery precejšnje težave s snemanjem tega prizora: "Moral bi reči Bond, James Bond, a se je večkrat zmotil, namesto James Bond je namreč govoril Sean Bond ali pa James Connery."

Edino Bondovo dekle, ki se pojavi v dveh filmih

Potem ko je leta 1963 zaigrala tudi v naslednjem Bondu Iz Rusije z ljubeznijo (From Russia with Love), so se nekaj časa poigravali z idejo, da bi v filmih o Bondu postala reden lik. Čeprav so to idejo pozneje opustili, je Gaysonova edino Bondovo dekle, ki se v isti vlogi, torej kot Bondovo dekle Sylvia Trench, pojavi v dveh filmih.

Zanimivo je, da v nobenem izmed filmov v resnici ne slišimo pravega igralkinega glasu, saj so v 60. in 70. letih preteklega stoletja glas večine Bondovih deklet sinhronizirali. V filmu tako slišimo glas Nikki van der Zyl.

Gaysonova, ki se je rodila leta 1928 v Surreyju, je po Bondu zaigrala v številnih televizijskih serijah. Med drugim v seriji The Saint, ki so jo snemali med letoma 1962 in 1969, ter v seriji The Avengers (1961–1969). Leta 2013 je nastopila v kuharskem šovu MasterChef, še poroča BBC.

Sa. J.