Unikatna glasba in goriške dobrote na festivalu Glasbe sveta

Na Goriškem se začenja etno in džez festival

22. avgust 2017 ob 10:49

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

"Unikatna glasba, ki prenaša iskrene emocije in je ohranila stik z okoljem, iz katerega izhaja," je tisto, kar iščejo organizatorji etno- in džezfestivala Glasbe sveta, ki obiskovalcem ponuja torkove pobege v svet kakovostne glasbe in goriških dobrot.

Koncert Boštjana Gombača & Kradljivcev časa drevi odpira letošnji festival Glasbe sveta na gradu Kromberk. Ob Gombaču so Kradljivci časa še Jošt Drašler, Andraž Mazi, Uroš Buh, Nejc Škofic in Blaž Celarc, avtorji besedil pa so Jani Kovačič, Ivana Djilas, Jose, Smaal Tokk, Dino Bauk, Nebojša Pop Tasić, Branko Završan, Andrej Rozman Roza in Boštjan Gorenc - Pižama. Pri Neilu Innesu, sedmem članu slovitih Monty Python, so si sposodili skladbo Stealing Time, po kateri se je zasedba tudi poimenovala.

Himne moških na pragu štiridesetih let

"Ko udari kriza srednjih let, gre večina moških s prijatelji na pivo in teži natakaricam. Boštjan Gombač ni šel s prijatelji na pivo. Poklical je pesnike, kovalce verzov, mojstre besed in sestavil nov bend," beremo v napovedi drevišnjega koncerta. Avtorji besedil so sestavili himne moških na pragu štiridesetih let, v katerih je vse zelo res. "Brez metafor, s pravimi krediti, premalo časa, preveč dela, ženo, ki govori v spanju in je lepa, strahom pred staranjem," so zapisali organizatorji festivala. Skladbe so bile ustvarjene po resničnih dogodkih, ki se vsem dogajajo vsak dan.

Na letošnjem festivalu bodo nastopili še Bojana Šaljić Podešva z Barvami časa, kitarist Ralph Towner in Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič.

Razpored koncertov letošnjega festivala Glasbe sveta si lahko pogledate tukaj. Več o Tržnici dobrot pa lahko preberete tukaj.



Nadaljevanje tradicije t. i. brezimnih godcev

Sicer pa organizatorji poleg izvirne glasbe iščejo tudi "godbe in glasbenike, ki pod vplivom različnih bližnjih in daljnih glasb prirejajo glasbeno izročilo naših prednikov tako, da svoje znanje in avtorsko izražanje združujejo z elementi tradicionalne lokalne glasbe in tako ustvarjajo edinstvene glasbene izraze. Izbrali smo glasbenike, ki počnejo tisto, kar so počeli t. i. brezimni godci v preteklosti - tiste, ki bogatijo glasbeno kulturno dediščino našega prostora in ji tako zagotavljajo obstoj in vpliv tudi v prihodnje."

Koncert Boštjana Gombača & Kradljivcev časa drevi odpira letošnji festival ob 21. uri na gradu Kromberk. Koncertni večeri, nekateri tudi v atriju MO Nova Gorica, se bodo vsak torek pričeli ob 21. uri, tržnica Dobrote sveta pa bo odprla vrata ob 19. uri. Festival Glasbe sveta, ki ga šesto leto zapored organizira Goriški muzej s KUD Morgan in pod pokroviteljstvom novogoriške občine, se bo sklenil 5. septembra s koncertom TPPZ Pinko Tomažič s spremjevalno skupino.

