Upor šerp na Everestu za uvod v teden gorniškega filma

Za ljubitelje sveta gora, narave in dogodivščin

20. februar 2017 ob 09:45,

zadnji poseg: 20. februar 2017 ob 09:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pred nekaj leti smo v medijih obširno poročali o prepiru med evropskimi plezalci in jeznimi šerpami, ki so protestirali zaradi slabih pogojev dela.

Ustvarjalci filma Šerpa - Spor na Everestu so želeli raziskati vzroke tega prepira, med snemanjem pa jih je presenetila največja tragedija na najvišjem vrhu sveta, v kateri je pod ledenim plazom umrlo 16 šerp.

V Ljubljani se bo drevi z omenjenim avstralsko-nepalskim dokumentarnim celovečercem v Cankarjevem domu začel 11. festival gorniškega filma, ki svet gora, narave in avanture za teden dni prinaša na velika platna.

Na ogled bo 44 filmov o alpinizmu, plezanju, gorski naravi, kulturi in avanturi. Nastopilo bo tudi šest slovenskih in tujih predavateljev.

Filmi na festivalu bodo na ogled še v Domžalah, Celju, Novi Gorici in Mojstrani. Mednarodna žirija bo ocenjevala filme v kategorijah Alpinizem, Plezanje, Gorska narava in kultura ter Gore, šport in avantura.

Direktor festivala Silvo Karo z leti opaža, da na festival prihaja vse več ljudi, ki niso neposredno povezani z gorami, a jim je ta svet zanimiv ali lep. Temu občinstvu je zlasti namenjena kategorija Gorska narava in kultura.

A. K.