Uradno: Pilar Abel ni Dalijeva hči

Posmrtne Dalijeve ostanke so izkopali julija

6. september 2017 ob 18:41

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Iz Dalijeve fundacije so sporočili, da primerjava DNK slavnega slikarja in španske vedeževalke Pilar Abel kaže, da ni njegova hči. Posmrtne ostanke Dalija so izkopali julija, potem ko je Pilar trdila, da je njegova nepriznana hči.

Mama Pilar Abel naj bi imela v španskem mestecu Figueras, rojstnem mestu umetnika, v 50. letih z Dalijem afero. Sodišče je takrat presodilo, da je analiza DNK umetnikovih posmrtnih ostankov potrebna, saj na voljo niso imeli drugih bioloških ostankov ali osebnih predmetov, s katerimi bi potrdili ali ovrgli trditev domnevne hčerke.

Pilar Abel naj bi pri sedmih ali osmih letih o pravem očetu pripovedovala babica, mati pa naj bi razmerje najprej zanikala, nato pa priznala, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Dali je bil znan po svoji ekscentričnosti. Velja za enega najpomembnejših nadrealističnih slikarjev. Na podlagi intenzivnega študija psihoanalize je razvil t. i. paranoično-kritično metodo slikanja, s katero je kot zelo dober risar naturalistično natančne slikovne detajle združeval v ekscentrične in celo absurdne kombinacije, ki jih je sam imenoval ročno naslikane fotografije sanj.

Številni trdijo, da je bil Dali prikrit homoseksualec, ki je raje druge opazoval pri spolnem odnosu. Odvetnik Pilar Abel je trdil, da so prebivalci Figuerasa vedeli za razmerje med njeno materjo in umetnikom, o čemer so tudi pričali.

K. K.