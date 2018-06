Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Številni raznorodni interesi bodo najverjetneje tudi popotnica prihodnje vlade, pri prihodnjem mandatarju pa bo zato potrebna velika spretnost pri usklajevanju, meni Uršula Cetinski. Foto: BoBo Kulturniki so že pred volitvami opozarjali na alarmantno stanje v slovenski kulturi, zdaj pa se poraja vprašanje, kdo bo prevzel resor in kaj naj stori za izboljšanje položaja na tem področju. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić V Asociaciji pričakujejo, da dialog začnejo že zdaj, kot je dejala predsednica Jadranka Plut, pa bodo delo novega ministra oziroma ministrice skrbno spremljali in se trudili za partnerski odnos med novim vodstvom ministrstva in neodvisno kulturo. Foto: BoBo Sorodne novice Predstavniki političnih strank enotni: kultura potrebuje več sredstev Kulturniki ugotavljajo, da se "kultura ne znajde med temami predvolilnih kampanj" Dodaj v

Uršula Cetinski po volitvah: "Zdi se, da bomo tudi v prihodnje čakali na nujne ukrepe"

V društvu Asociacija za takojšen dialog

4. junij 2018 ob 11:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dan po volitvah se tudi med kulturniki poraja vprašanje, kdo bo prevzel resor in kaj naj stori za izboljšanje položaja na tem področju. V društvu Asociacija upajo, da bo novi mandatar kulturo vzel resno ter skrbno premislil tako o zavezah v koalicijski pogodbi kot o imenu novega ministra ali ministrice za kulturo.

"Pričakujemo, da dialog začnemo že zdaj, seveda pa bomo delo novega ministra oziroma ministrice skrbno spremljali in se trudili za partnerski odnos med novim vodstvom ministrstva in neodvisno kulturo," je med drugim dejala predsednica društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti Jadranka Plut.

V Asociaciji, kjer so že pred volitvami opozarjali na alarmantno stanje v slovenski kulturi, od prihodnje vlade pričakujejo izpolnitev desetih zahtev za izboljšanje stanja nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi, dvig sredstev za neodvisno umetnost, vpeljavo razvojnih mehanizmov ter dialoškost sprejemanja novih predpisov in odločitev.



Področje kulture je potrebno hitrih in učinkovitih reform

Predsednici nacionalnega sveta za kulturo Uršuli Cetinski se trenutno zdi, da bodo tudi v prihodnje še vedno čakali na nujne ukrepe. Ne glede na to, kdo bo v prihodnji vladi, po njenem mnenju zadeve trenutno kažejo na to, da bo pri bodočem mandatarju potrebna izjemna spretnost pri usklajevanju tako številnih interesov. Številni raznorodni interesi bodo najverjetneje tudi popotnica bodoče vlade.

V predvolilnih razmislekih kultura in znanost zapostavljeni

"Področje kulture je potrebno hitrih in učinkovitih reform, do katerih v letih po osamosvojitvi ni prišlo, saj nikoli ni bilo potrebnega konsenza. Čeprav nisem rada ravno črnogleda, se trenutno zdi, da bomo tudi v prihodnje še vedno čakali na nujne ukrepe, kar bi bilo za kulturo res izjemno slabo, seveda pa ne le za kulturo, ki je bila v predvolilnih razmislekih poleg znanosti močno zapostavljena, ampak tudi za družbo v celoti," še pravi Uršula Cetinski, predsednica Nacionalnega sveta za kulturo in hkrati generalna direktorica Cankarjevega doma.

Strah pred životarjenjem, a upanje ostaja

Kot dodaja, se kulturniki – tako javni zavodi kot nevladni sektor – resno bojijo obdobja životarjenja, hkrati pa le nekako upajo, da ne bo tako, saj bi bila kultura, podprta z ustrezno kulturno politiko, zagotovo lahko velik potencial.

Na nedeljskih volitvah v Državni zbor je po 99,89 odstotka preštetih glasovnic 24,96 odstotka volivcev podprlo stranko SDS, sledijo LMŠ z 12,66-odstotno podporo, SD je dobila 9,92 odstotka, SMC 9,75 odstotka, Levica 9,29 odstotka, NSi 7,13 odstotka, Stranka Alenke Bratušek 5,12 odstotka, DeSUS 4,91 odstotka in SNS 4,20 odstotka.

M. K.