Uspeh dveh slovenskih filmov pri pridobivanju evropskih sredstev

Srečanje upravnega odbora sklada za evropske koprodukcije Eurimages

19. december 2017 ob 08:51

Benetke - MMC RTV SLO, STA

Filma Jaz sem Frenk in Kako se stvari odvijajo sta se prejšnji teden dobro odrezala na srečanju upravnega odbora Eurimagesa in sta tako po novem deležna finančne podpore tega sklada za evropske koprodukcije.

Jaz sem Frenk režiserja Metoda Pevca in Kako se stvari odvijajo režiserke Katje Colja sta tako dva od treh uspešnih koprodukcijskih projektov, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Pevčev film nastaja v produkciji Vertiga, koprodukciji RTV Slovenija, Backroom Production (Srbija) in Trice Films (Makedonija) ter v sodelovanju s Filmskim studiom Viba film. V večinsko slovenski in manjšinsko srbski koprodukciji je film prejel finančno podporo 200.000 evrov.

Arhetipski razkol v bratski zgodbi

Zgodba filma Jaz sem Frenk temelji na dveh med sabo zelo različnih bratih, ki prihajata vsak iz svojega pola razklane slovenske družbe. Kot piše na strani SFC-ja, je Frenk gostilniški apostol z atavističnimi ostanki komunističnih idej in socialističnih vrednot. Brane je osredotočen na osebni uspeh in zelo uspešno prilagojen liberalnokapitalističnim razmeram. Nekoč sta igrala v skupnem bendu in ljubila isto žensko. Če ne bi bilo njunega očeta in nenavadne dediščine, bi morda ostala brata, tako pa se razkol med njima usodno poglablja.

Dinamika življenja pod isto streho

Kako se stvari odvijajo, manjšinski projekt z Italijo produkcije Casablanca režiserke in scenaristke, sicer tržaške Slovenke Katje Colja, pa je prejel finančno podporo 215.000 evrov. Zgodba o Rosi in Borisu, ki že leta živita pod isto streho, ne da bi si bila v napoto. Zaradi nekaterih dogodkov je njun odnos razpadel, druge stvari pa so ju ponovno združile, beremo na spletni strani Casablance.

Razmerja med spoloma v filmski sferi

Predsednica skupine za enakost spolov je na seji v Benetkah sicer predstavila statistične podatke za leto 2016, ki se bližajo želenemu razmerju 60:40. Izjema so le animirani filmi, saj so prijave za animacije tudi redkeje sprejete v sofinanciranje. Prvič v zgodovini sofinanciranja je Eurimages izbral enako število projektov glede na spol v režiji, in sicer v razmerju 20:20.

Kot so še zapisali na SFC-ju, je odbor Eurimagesa sklenil tudi, da bo poslal na Svet Evrope v pregled in dopolnitev osnutek izjave, ki bo v imenu zaščite človeškega dostojanstva obsodila primere spolnega nadlegovanja in nasilja nad ženskami v filmski industriji.

P. G.