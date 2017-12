Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Nagrajeni deli Branimirja Ritonje (levo) in Marijana Mirta (desno). Foto: TV Slovenija Marjan Mirt ni neznano kiparsko ime. Likovno akademijo je končal v Zagrebu, njegova dela pa je mogoče videti v mnogih slovenskih mestih, pa tudi na javnih prostorih v Rusiji in Avstriji. V vseh mestih so njegove skulpture že postale obiskane turistične točke. Foto: TV Slovenija Slovenska delegacija v Parizu. Foto: TV Slovenija Sorodne novice Deseterica slovenskih umetnikov, ki jo maha proti pariškemu salonu Dodaj v

Uspeh slovenskih umetnikov v Parizu

Na pariškem salonu nagradi za Marijana Mirta in Branimirja Ritonjo

12. december 2017 ob 10:08

Pariz - MMC RTV SLO

Na letošnji že 156. mednarodni razstavi, ki jo v prostorih Carrousela du Louvre v Parizu organizira Francosko Nacionalno društvo za umetnost, so se znova predstavili tudi slovenski umetniki.

Ob osmih slikarjih še kipar in fotograf. Prav slednja sta s svojimi deli prepričala 6 člansko žirijo umetnikov in kritikov, ki jima je dodelila visoka priznanja. Kipar Marjan Mirt je dobil zlato medaljo za skulpturo Zlomljena krila, Branimir Ritonja pa bronasto za fotografijo z naslovom Arnuša.

Razstavljena dela so bila na ogled v kletnih prostorih Louvra od 6. decembra, priznanja pa so umetniki prejeli ob zaključku, 10. decembra. Organizatorjem se je zgodila neprijetnost, saj je v bližini razstavišča zagorelo, zaradi česar je bila slovesna razglasitev, napovedana za prejšnji večer, prestavljena na nedeljo.

Slovence so zastopali Igor Orešič, Oto Rimele, Bogdan Čobal, Franc Skerbinek, Veljko Toman, Zdravko Luketič, Viktor Šest, Rado Jerič, Marjan Mirt in Branimir Ritonja. Njihova dela so bila na ogled v prvem od šestih prostorov, ki so obkrožali centralni del razstavišča, v katerem so dobile mesto predvsem skulpture. Uradni podatki o številu obiskovalcev do odhoda slovenske delagacije še niso bili na voljo, lansko leto pa si je razstavo po podatkih organizatorja ogledalo okrog 15 000 obiskovalcev.

Ena od direktoric in obenem selektoric Salona Des Beaux Arts, ki že 14 let sodeluje pri pripravi razstave, Benedicte Lecat je povedala, da razstava ne želi slediti tradiciji iz leta 1861, ko so si, takrat prvič predvem Parižani, lahko ogledali slike velikih mojstrov čopiča. Zaradi pogoja, da mora imeti umetnik akademsko izobrazbo, številni kasneje priznani francoski slikarji na razstavo niso imeli dostopa. Tako se je zgodil upor takoimenovanih „zavrnjenih“, ki so ob podpori kiparja Augusta Rodina leta 1875 dobili svoj Salon in s tem možnost predstavitve občinstvu.

In kdo sta nagrajenca letošnjega Salona lepih umetnosti?

Marjan Mirt ni neznano kiparsko ime. Likovno akademijo je končal v Zagrebu, njegova dela pa je mogoče videti v mnogih slovenskih mestih, pa tudi na javnih prostorih v Rusiji in Avstriji. V vseh mestih so njegove skulpture že postale obiskane turistične točke. O razstavi in svojem delu pravi:

"Jaz samo želim slediti temu, kar so mi dali profesorji in vzorniki v umetnosti. Povabila na pariški salon nisem pričakoval in že to je bilo zame veliko presenečenje in čast. Ko sem videl, kje se razstavlja, pa sem si rekel. To je to. Nekateri omalovažujejo ta salon, ker je razstavišče v kleti. Ja kje pa naj bi bilo? To je vendar Louvre."

Fotograf Branimir Ritonja je svoja dela predstavil na več kot 600 skupinskih in 52 samostojnih razstavah doma in na tujem ter zanje prejel številne nagrade in priznanja. O svoji pariški izkušnji pravi:

„Sodelovati na Salonu lepih umetnosti v slovitem pariškem muzeju Louvre, kjer so na ogled postavljene umetnine svetovnega slovesa, ki predstavljajo svetovno kulturno dediščini, je posebna čas in skrita želja vsakega umetnika. V Prvi vrsti je to promocija in priznanje slovenski kulturi in umetnosti. Sam salon ima več kot 150 letno zgodovino. Na njem smo sodelovali umetniki, katerih dela so danes na ogled v stalni zbirki muzeja. Prejeti nagrado pa je priznanje, da slovenska vizualna umetnost v ničemer ne zaostaja za svetovnimi trendi. Zame pa predstavlja priznanje in spodbuda za prihodnost.“

Polona Pivec, TV Maribor