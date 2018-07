Ustvarjalci odstranjeni iz Narodnega doma, ki ga bodo zapečatili in ogradili do delne prenove

Novomeški Narodni dom, prvi tak na Slovenskem, katerega temeljni kamen so vzidali leta 1873, sicer več desetletij in brez pravega namena propada. Stavba je kulturni spomenik državnega pomena s simbolnim pomenom za novomeško in slovensko zgodovino. Novomeški alternativni ustvarjalci so v Narodnem domu delovali zadnjih 13 let. Več občinskih vodstev je obljubilo njegovo prenovo, predlani je zastal poskus delne stavbne sanacije.