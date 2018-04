Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Alan Jakin, ustanovitelj skupin Jutro in Go ter dolgoletni član novogoriške skupine Avtomobili, ki je z njimi posnel in izdal sedem albumov, zaradi hude bolezni pa leta 2006 skupino zapustil. Foto: Arhiv RTV SLO Dodaj v

Užaloščene strune skupine Avtomobili - umrl je njihov nekdanji kitarist Alan Jakin

Z Avtomobili je posnel in izdal sedem albumov

16. april 2018 ob 17:10

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Umrl je kitarist Alan Jakin, ustanovitelj skupin Jutro in Go ter dolgoletni član novogoriške skupine Avtomobili, ki je z njimi posnel in izdal sedem albumov, zaradi hude bolezni pa leta 2006 skupino zapustil.

Novico je na družbenem omrežju Facebook sporočil Marko Vuksanović, frontman in baskitarist zasedbe Avtomobili, ki ustvarja že več kot 30 let.

Vuksanović je zapisal: "Žalosten sporočam, da je kitarist Alan Jakin, ustanovitelj skupin Era in Go, član skupine Jutro in dolgoletni član Avtomobilov, nocoj dokončal svoja leta med nami. Adijo, Alan! Se vidimo!" Poleg novice je pripel njihovo pesem Skozi leta. (Njegovo objavo si lahko ogledate spodaj.)

Pred tem igral v skupinah Jutro in Go

Jakin se je rodil 22. junija 1953 v Novi Gorici, skupini Avtomobili pa se je pridružil leta 1988. Pred tem je igral v skupinah Jutro in Go, s katerima je posnel dva albuma. Nekaj časa je sodeloval tudi z Zoranom Predinom.

Skupina Avtomobili, ki sta jo ustanovila brata Mirko in Marko Vuksanović, je leta 2012 praznovala 30-letnico. Enega prvih nastopov je skupina imela leta 1983 na Novem rocku v Ljubljani, piše na njihovi spletni strani. V letih 1994 in 1996 so Avtomobili prejeli nagrado zlati petelin za najboljšo slovensko rockovsko skupino.

Znani so po melanholičnih rockovskih uspešnicah, kot so Skozi leta, Pot domov, Hvala za pisma, Ljubezen ne stanuje tu, Enakonočje, Sama, Navaden dan in druge. Izdali so deset studijskih albumov, zadnjega iz leta 2016 so naslovili Daleč. Med njihovimi albumi najdemo dva kompilacijska albuma in album v živo.

