V 103. letu starosti se je poslovil slavist Anton Vratuša

Objavil je več kot 350 strokovnih člankov in razprav

30. julij 2017 ob 14:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 103. letu starosti je umrl priznani akademik Anton Vratuša, ki je v svojem življenju objavil več kor tristo petdeset strokovnih razprav in člankov. Med 2. svetovno vojno je bil aktiven udeleženec NOB-ja.

Vratuša je bil partizan – borec, taboriščnik, slavist in zelo pomemben človek za slovensko Prekmurje. Bil je aktiven udeleženec v narodnoosvobodilnem boju, v letih od 1942 do 1943 je bil interniran v več italijanskih koncentracijskih taborišč. Po vojni pa je opravljal številne pomembne funkcije, med drugim je bil stalni predstavnik SFRJ-ja pri Organizaciji združenih narodov, podpredsednik zveznega izvršnega sveta (1971—1978) in predsednik izvršnega sveta skupščine SRS (1978—1980). Od leta 1985 je bil tudi redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Z njim je TV Slovenija objavila več intervjujev, prav tako pa sta o njem posneta vsaj dva dokumentarna filma.

Več sledi …

G. K.