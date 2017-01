V 112. letu starosti umrl oče pinjin sistema Džou Joudžuang

Pinjin je pomembno prispeval k pismenosti

15. januar 2017 ob 13:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kitajski lingvist Džou Joudžuang, ki je ustvaril sistem za zapisovanje kitajskih glasov in besed v latinici, je umrl star 111 let. Kitajska je pinjin sistem sprejela leta 1958 in danes velja poleg pismenk za uradno obliko pisanja.

Sistem za spreminjanje kitajskih pismenk v besede latinske abecede je Džou Joudžuang po navodilih kitajske komunistične partije razvijal kar tri leta v 50-ih letih 20. stoletja. Poenostavitev, ki jo je prinesla transkripcija pinjin, je revolucionarno spremenila način po katerem so se kitajski otroci v šolah učili jezika in pomagal drastično zmanjšati nepismenost v državi, je poročal spletni BBC. Pinjin temelji na standardni mandarinski kitajščini, kot jo govorijo v okolici prestolnice Peking.

Joudžuang, ki se je rodil leta 1906 za časa dinastije Qing, je sicer kasneje v življenju postal goreč kritik kitajskih komunističnih oblasti. Umrl je v soboto v Pekingu, vsega dan po svojem 111. rojstnem dnevu, so poročali kitajski mediji.

Kot mladenič je živel v ZDA, kjer je delal kot bankir na Wall Streetu. Na Kitajsko se je vrnil po zmagi komunistov leta 1949, ki so ga zadolžili, naj ustvari nov sistem pisanja, ki bo uporabljal črke latinske abecede. "Tri leta smo porabili za razvoj pinjina. Ljudje so se iz nas norčevali, kako smo lahko porabili toliko časa za ukvarjanje z zgolj 26 črkami," je Joudžuang za BBC dejal leta 2012.

Odpravljena nepismenost

Preden so na Kitajskem uvedli pinjin je bilo kar 85 odstotkov Kitajcev nepismenih, zdaj pa nepismenosti praktično ni več. Postal je najbolj razširjen sistem zapisovanja kitajščine po svetu, čeprav nekatere skupnosti, predvsem v Hong Kongu in na Tajvanu, še vedno uporabljajo alternative.

Pinjin je prav tako daleč najpogostejši način zapisa kitajskih pismenk na računalnikih in pametnih telefonih, tako da se nekateri že bojijo, da bi to lahko pripeljalo do vsesplošnega opuščanja uporabe pismenk.

Ideološka reedukacija v taborišču

Velik dosežek razvoja sistema pinjin je do komunistov kritičnega Joudžuanga sicer precej časa ščitil pred preganjanjem kitajske kulturne revolucije, ki se je začelo pod 'gorečim' voditeljem Maom Cetungom. Vseeno se mu preganjanju ni uspelo povsem izogniti in je v tistem času pristal v enem od Maovih taborišč za ideološko reedukacijo.

V zrelih letih je nadaljeval s svojo kritično držo do kitajskih oblasti, tako da je sledila serija knjig, ki pa so jih na Kitajskem večinoma prepovedali. V nekem intervjuju leta 2011 je izjavil, da si želi, da bi živel dovolj dolgo, da bi lahko dočakal dan, ko bodo kitajske oblasti priznale, da je bilo krvavo in brutalno zatrtje demonstracij študentov, intelektualcev in delavcev za večjo politično in družbeno svobodo na Trgu nebeškega miru leta 1989 napaka. Velika večina navadnih ljudi ne verjame več v komunistično partijo, glavnina kitajskih intelektualcev pa podpira demokratizacijo, je še dejal v intervjuju.

G. K.