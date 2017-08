V 85. letu starosti se je poslovil komik in borec proti segregaciji Dick Gregory

Zvezdo na pločniku slavnih v Hollywoodu prejel leta 2015

20. avgust 2017 ob 11:56

Washington D. C. - MMC RTV SLO, Reuters

Zaradi odpovedi srca je v 85. letu starosti umrl komik in borec proti rasnemu razlikovanju v ZDA Dick Gregory, ki je hitro zaslovel, ko ga je leta 1961 zaposlil plejboj Hugh Hefner.

Komik Dick Gregory je bil zagrizen nasprotnik rasizma in je imel eno vidnejših vlog pri gibanju za državljanske pravice v 60. letih, potem ko je postal prvi temnopolti komedijant v ZDA, ki je nastopal za belo občinstvo. Novico o njegovi smrti, je sporočil njegov sin. "Družina Gregory z velikansko žalostjo sporoča, da se je njihov oče, legendarni komik in borec za človekove pravice Dick Gregory nocoj poslovil s tega sveta v Washingtonu D. C.," je na družbenem omrežju Instagram zapisal njegov sin Christian.

V ameriški prestolnici živečega Gregoryja so zaradi težav z zdravjem pred tednom dni prepeljali v tamkajšnjo bolnišnico, kjer je v soboto umrl zaradi odpovedi srca, je sporočil njegov dolgoletni publicist Steve Jaffe.

Gregoryjev veliki uspeh v zgodnjih 60. letih je pomagal tlakovati pot tudi drugim temnopoltim komikom, kot je Richard Pryor, ki je tako lažje dosegel množično občinstvo in slavo.

Zaposlil ga je plejboj Hugh Hefner

Rodil se je leta 1932 v St. Louisu v zvezni državi Misuri in odraščal v veliki revščini. Ko je odrastel, je delal kot poštar in nastopal pred temnopoltim občinstvom za mizerno plačilo, nato pa ga je opazil ustanovitelj Playboya Hugh Hefner. Zaposlil ga je v svojem nočnem klubu leta 1961, kar je bila odskočna deska za njegovo kariero. V tem času je bila stand-up komedija močno segregirana. "Ko sem začel svojo kariero, temnopolti komik ni smel delati v nočnem klubu za belce. Lahko si pel in plesal, nisi pa smel stati pred ljudmi in govoriti, takratni sistem ni želel, da bi se vedelo, kako genialni so temnopolti," je nekoč Gregory dejal v izjavi za medije.

Kmalu po njegovem prihodu v Playboyev nočni klub se je njegova kariera začela strmo vzpenjati. Posnel je številne komedije in se začel pojavljati v pogovornih oddajah na televiziji ter hitro postal eden najbolje plačanih temnopoltih v zabavni industriji v zgodnjih 60 letih.

Posebno pozornost posvečal rasizmu

Gregoryjevi komični vložki so se spoprijemali s problematiko rasizma, pogosto z zbadljivimi šalami, ki so občinstvo presenetile. "Rasno razlikovanje sploh ni slabo," se je nekoč pošalil in dodal: "Ste že kdaj slišali za prometno nesrečo, v kateri so se poškodovali ljudje v zadnjem delu avtobusa?"

Zaradi sodelovanja v demonstracijah proti segregaciji ameriške družbe je bil Gregory večkrat aretiran. Svojo slavo je spretno uporabljal za promocijo desegregacije, v tem času pa se spoprijateljil tudi z legendarnim borcem za državljanske pravice Martinom Luthrom Kingom ml. Bil je tudi velik nasprotnik vojne v Vietnamu, med drugim se je udeležil več gladovnih stavk ter leta 1968 poskusil kandidirati za predsednika ZDA na listi obskurne stranke Peace and Freedom (Mir in svoboda).

V zgodnjih 70. letih je Gregory opustil kariero komika, saj se je želel še bolj posvetiti političnemu aktivizmu. V 80. letih je pozornost posvetil tudi zdravemu prehranjevanju, v 90. letih pa se je znova vrnil h komediji. V intervjuju za Reuters leta 2011 je dejal, da zvezde šovbiznisa same težko dosežejo kakršne koli družbene spremembe. "Ljudje imajo radi bleščavi prestiž, to pa kvari Ameriko," je sklenil.

G. K.