V Ajdovščini na ogled prenovljena stalna zbirka Vena Pilona

Na ogled več kot sto umetniških del

20. oktober 2017 ob 14:21

Ajdovščina - MMC RTV SLO, STA

V Pilonovi galeriji v Ajdovščini je na ogled prenovljena zbirka Vena Pilona, ki vsebuje več kot sto umetnikovih del ter bogato knjižno gradivo in pisma.

"Prenova stalne zbirke je za vsako galerijo dobrodošla, s tem lahko privabimo več obiskovalcev, tudi takih, ki so poprej prihajali in jih ni bilo že vrsto let. S to prenovo lahko pokažemo tudi fond, ki je sicer v depoju. Hkrati pa je prenova nujna, ker hranimo večino Pilonovih del na papirju, kar že s konservatorskega stališča zahteva omejeno obdobje razstavljanja," je navedla direktorica Pilonove galerije Tina Ponebšek.

Prenovljeno zbirko Pilonovih del sta postavili kustosinji Maja Doljak Marinkovski in Tanja Cigoj. V njej je predstavljeno več risb, predvsem pariški del, v katerem je zaznati živahen utrip, ki ga je umetnik znal "ujeti na svojstven, pilonovski način". Na ogled so tudi olja na platnu ter različne vrste grafik in ilustracije, osrednji del postavitve pa ostaja Pilonova slikarska soba.

"Skozi dela je mogoč nekoliko širši in globlji vpogled v Pilonovo življenje in njegov opus," je povedala Tanja Cigoj.

Širjenje galerije

Pilonova galerija bo v prihodnosti nekoliko povečana, saj je Občina Ajdovščina že začela naložbo v njeno širitev. Odkupili so bližnjo hišo, kjer je bila nekoč Pilonova pekarna, v njej pa bodo pridobili predvsem prepotrebne depoje, del pa bo namenjen tudi stalni Pilonovi zbirki.

"Obetamo si večjo kvadraturo prostora, ki bo namenjen izključno stalni zbirki. Trenutno razstavljamo slabih deset odstotkov del in drugega gradiva Vena Pilona, ki ga že imamo v hiši in je trenutno v depoju. Novi prostori bodo seveda omogočili razstavo večjega števila gradiva javnosti," je še povedala direktorica.

Veno Pilon je bil slovenski slikar, grafik in fotograf, rojen leta 1896 v Ajdovščini, kjer je leta 1970 tudi umrl. Z donacijo, ki jo je avtorjev sin Dominique namenil Ajdovščini, so leta 1973 ustanovili Pilonovo galerijo v stavbi, kjer je bila nekoč pekarna njegovega očeta.

G. K.