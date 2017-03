Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! "Čeprav je delo samo po sebi politične narave in namena, je že od začetka dalje odprto za vse. Besede "Ne bo nas razdelil" lahko delujejo kot demonstracija odpora ali vztrajanja, opozicije ali optimizma, odvisno od duha vsakega posamičnega sodelujočega in skupnosti." Foto: hewillnotdivide.us Shia LaBeouf ima že dalj časa ambicije, ki segajo onkraj igralskega poklica. Premiero Von Trierjeve Nimfomanke je na primer spremenil v svoj lastni performan in z vrečko na glavi razglasil, da "ni več slaven". Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Ameriki "ni dovolj varno" za novi projekt Shie LaBoeufa

Zastava bo (predvidoma) štiri leta vihrala v Veliki Britaniji

23. marec 2017 ob 15:53

Liverpool - MMC RTV SLO

Shia LaBeouf in njegova sodelavca so svoj skupni umetniški projekt, performans He Will Not Divide Us (Ne bo nas razdelil) iz združenih držav preselili v Liverpool, češ da "Amerika ni dovolj varna, da bi ta projekt lahko obstajal."

Fundacija za umetnost in kreativne tehnologije (FACT) se je zavezala, da bodo poskrbeli, da bo inštalacija - velika bela zastava s sloganom iz naslova projekta - neprestano vihrala "štiri leta oziroma ves čas vladavine 45. predsednika ZDA". V živo si prenos lahko ogledate tukaj.

"Umetnino so si avtorji zamislili kot odpor proti razklanosti, in odpor proti normalizaciji razklanosti naroda," pojasnjuje organizacija FACT. Idejni vodje podviga so torej Shia LaBoeuf, hollywoodski zvezdnik z ambicijami na področju sodobne umetnosti in performansa, ter umetnika Nastja Säde Rönkkö in Luke Turner.

Najnovejši performans se je začel na dan inavguracije predsednika Trumpa (20. januarja), takrat še v Muzeju gibljivih podob v New Yorku. A kaj, ko so imeli v ustanovi "težave z neprestanimi prekinitvami in sovražnim govorom s strani skrajnih desničarjev, ter s pomanjanjem institucionalizirane pomoči".

Verjetno je prav zato muzej 10. februarja - brez privolitve avtorjev - ugasnil kamero, ki je prek spleta neprestano prenašala plapolanje zastave. Teden dni kasneje se je inštalacija preselila v Albuquerque, kjer je spet postala "tarča neonacistov", ki so v neposredni bližini tudi streljali.

Zastava in kamera sta nato 8. marca odpotovali na neznano lokacijo, zdaj pa sta stalni dom našli v Veliki Britaniji, od koder izvira tudi Luke Turner. "Dogodki so pokazali, da Amerika preprosto ni dovolj varna, da bi to delo tam obstalo," so LaBeouf, Rönkköjeva in Turner zapisali v izjavi za javnost. "Ponosni smo, da živi naprej pod okriljem FACT-a, centra za umetnost v srcu skupnosti."

"Pomeni, kar hočete, da pomeni"

Zanimivo je tudi to, da avtorji sicer priznavajo politično naravo svojega projekta, a vztrajajo, da njen pomen ostaja odprt za interpretacijo. "Čeprav ima delo samo po sebi politično intenco, je že od začetka dalje odprto za vse. Besede "Ne bo nas razdelil" lahko delujejo kot demonstracija odpora ali vztrajanja, opozicije ali optimizma, odvisno od duha vsakega posamičnega sodelujočega in skupnosti."

A. J.