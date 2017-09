V amsterdamskem Rijksmuseumu na ogled več kot tri tisoč čipk

Najstarejši primerki z začetka 16. stoletja

2. september 2017 ob 13:37

Amsterdam - MMC RTV SLO, STA

V Rijksmuseumu na Nizozemskem so na ogled postavili obširno razstava čipk, okoli 3.500 kosov, ki zajema najstarejše primerke iz 16. stoletja. Razstava bo na ogled do 28. januarja.

Muzej se ponaša z največjo zbirko čipk na Nizozemskem, ki obsega okoli 3.500 enot. Čipke so nastajale od poznega 16. do zgodnjega 20. stoletja. Pomemben del zbirke so čipke, ki so bile nekdaj v lasti nizozemske kraljice Viljemine, velike ljubiteljice teh luksuznih izdelkov.

Kot piše na spletni strani muzeja, je čipka, ki že stoletja velja za luksuzni izdelek, doživela svojo vrnitev po zaslugi slavnih osebnosti, kot so Lady Gaga, Beyonce in nizozemska kraljica Maxima.

Izdelovalci čipk prefinjene vzorce ustvarjajo s klekljanjem, vezenjem ali šivanjem, pri čemer se poigravajo z izjemno zračnimi ali gostejšimi snutki. Izdelovanje čipk zahteva posebno ročno spretnost in intenziven delovni proces, za izdelovanje dragih čipk so uporabljali najkakovostnejšo laneno nit.

Od začetka 16. do 20. stoletja je bila čipka priljubljen okras oblačil in interierjev, čipko ali motiv čipke pa radi uporabljajo tudi sodobni oblikovalci. Vzorci se ves čas spreminjajo, a vseeno čipka ohranja značilno eleganco in prefinjenost, še piše na spletni strani muzeja.

G. K.