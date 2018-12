Napis je zadnjih 14 let stal na Muzejskem trgu pred slavnim Rijksmuseumom v središču Amsterdama. Foto: EPA Pauline Wiersema je lakonično povzela reakcijo številnih Amsterdamčanov: Huh? Foto: EPA Dodaj v

V Amsterdamu "iz strahu pred individualizmom" odstranili mestno znamenitost

Kako bodo zdaj ljudje na družbenih omrežjih vedeli, da ste bili v Amsterdamu?

4. december 2018 ob 10:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slavni napis pred Rijksmuseumom v središču Amsterdama – orjaške črke, ki izpišejo I AMsterdam – je bil dolga leta ozadje turističnih selfijev in nezgrešljiva točka za orientacijo po nizozemski prestolnici. In zdaj so črke razstavili.

Delavci s stroji so rdeče in bele črke, ki so sestavljale besedno igro I AMsterdam, po 14 letih na isti lokaciji odstranili v ponedeljek, 3. decembra. Lokalni časnik Het Parool je poročal, da je odločitev za umik mestni svet sprejel na predlog stranke GroenLinks.

Zelena stranka se je pritožila, da črke pred svetovno slavnim muzejem predstavljajo izraz "pretiranega individualizma", kar je "v nasprotju z naprednimi vrednotami" in pomeni "zavračanje duha skupnosti". Mestna svetnica Femke Roosma je v izjavi za javnost pojasnila: "Sporočilo slogana 'I Amsterdam' je, da smo vsi posamezniki v mestu individualisti. Radi bi pokazali nekaj drugega: raznolikost, strpnost, solidarnost." Čeprav so nasprotniki umika zelo goreče protestirali, je mestni svet vendarle z večino glasov odločil, da morajo črke stran.

Kljub temu pa slogan "I AMsterdam" ostaja uradni slogan amsterdamskega turizma, je potrdila predstavnica organizacije Amsterdam Marketing. "Slogan predstavlja odprt in strpen značaj Amsterdama." Črke, na katerih so deset let sedeli, se nanje naslanjali in jih prijemali turisti, bo najprej treba obnoviti, je še pojasnila. Ko bodo restavratorska dela končana, jih bodo razstavili na različne lokacije po mestu. Manjšo različico istega napisa lahko še vedno najdete na letališču Schiphol.

Odgovor: Huh?

Lahko si predstavljate, da je gesta naletela na žolčne odzive na družbenih omrežjih. Svojevrsten komentar je podala tudi oblikovalka Pauline Wiersema, ki je še isti dan na isto lokacijo postavila približno enako velike črke HUH (oktobra jih je naredila za teden nizozemskega dizajna). "Huh je univerzalen vzdih, ki po vsem svetu izraža nesporazum, nerazumevanje," je komentirala svojo gesto.

A. J.