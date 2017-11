Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lokacija in tudi pokrajina v zalivu Pegwell ustrezata Cezarjevemu lastnemu opisu pristanka leta 54 pr.n.št. Foto: EPA Arheologi so našli rimsko orožje in še nekaj drugih predmetov, ki nakazujejo, da je bila na tem mestu morda zgrajena rimska utrdba. Foto: EPA Dodaj v

V Angliji našli morda prve materialne dokaze o Cezarjevi invaziji Britanije

Ostanki rimske vojske in obrambnih utrdb

30. november 2017 ob 14:06

Leicester - MMC RTV SLO, STA

Arheologi iz Univerze v Leicestru so odkrili rimsko orožje in druge materialne ostanke, za katere menijo, da so prvi snovni dokaz o invaziji rimskega cesarja Julija Cezarja na britanska tla.

Arheološke sledi so našli v zalivu na polotoku Thanet v grofiji Kent v jugovzhodni Angliji (območje leži

dobrih 110 kilometrov od Londona), kjer naj bi pristalo Cezarjevo ladjevje. Na točki, ki omogoča dober pregled nad zalivom Pegwell, so našli rimsko orožje in nekaj drugih predmetov, ki dajo slutiti, da je na tem mestu stala rimska utrdba. To so najverjetneje postavili z namenom zaščite ladjevja, ki je pristajalo ob bližnji obali.

Pomembna potrditev, da so naleteli na ostanke, vezane na prihod Cezarjevega ladjevja, je predvsem ta, da tako sama lokacija kot pokrajina v zalivu Pegwell ustrezata cesarjevemu lastnemu opisu pristanka leta 54 pr. n. št.

Cezarjev premik meje imperija

Cezar je bil prvi, ki se je upal s celo vojsko po Atlantiku v sovražno deželo Velike Britanije. Vojsko je razdelil na dva dela, prvi del poslal v osrednjo Galijo, sam pa se je z ladjevjem napotil prek Rokavskega preliva. Pri prvem prihodu na Otok so Rimljani naleteli na revno prebivalstvi in se kmalu vrnili v Galijo. Drugače je bilo, ko je leta 54. pr. n. štetjem Cezar znova vdrl v Britanijo in v bitki v bližini današnjega Londona premagal njihovega kralja Cassivellaunusa. Rimska vojska je zajela veliko talcev, kralju pa naložila davek, Cezar pa je s svojim pohodom premaknil meje rimskega imperija izven znane obljudene zemlje.

Projekt, ki ga izvaja arheološki oddelek Univerze v Leicestru, vključuje več aktivnosti - od pregleda same okolice, vključno z ostanki utrjenih območij, ki bi jih lahko napadla Cezarjeva vojska, do študija muzejskih eksponatov iz obdobja, ki bi lahko tam ostala ali pa bila izdelana v tistem obdobju.

Bogato z arheološkimi najdbami

Raziskovanje območja je spodbudilo odkritje obsežnega obrambnega jarka, na katerega so naleteli pri arheoloških izkopavanjih ob gradnji nove ceste. "Zaradi bližine s celino je bil Thanet uvozišče novih idej, ljudi, trgovine in prostor invazij zgodnjih časov," je dejal vodja arheološke pisarne Kenta Simon Mason. "Posledica tega je širna in unikatna arheološka pokrajina, na kateri redno prihajamo do številnih pomembnih odkritij."

M. K.