V Benetkah vse nared za Mostro, na čelu žirije Annette Bening

Mešanica zvezdniškega blišča in "art" projektov

30. avgust 2017 ob 11:29

Benetke - MMC RTV SLO, STA

V Benetkah se danes začenja 74. mednarodni filmski festival, odprl ga bo film Downsizing režiserja Alexandra Payneja, ki bo na Lidu doživel svetovno premiero.

Ob njem je v tekmovalnem programu festivala, ki se ob Cannesu in Berlinu uvršča med najpomembnejše filmske festivale na svetu, še 20 filmov. Festival se bo sklenil 9. septembra.



V Benetkah vsako leto prikažejo mešanico velikih produkcij z zvezdniškimi imeni in filmov, ki niso toliko v ospredju. In čeprav je do podelitve najbolj zaželenih filmskih nagrad – oskarjev še pol leta, se že na beneškem festivalu začnejo ugibanja, kdo vse bi lahko dobil zlat kipec. Festival se je namreč v preteklih letih že večkrat izkazal kot dober kazalnik za te prestižne filmske nagrade.

Preberite še:

Deset najtežje pričakovanih filmov v Benetkah filmskega recenzenta Matica Majcna

Med filmi, ki jih bodo prikazali, je tudi letos nekaj izjemnih stvaritev, ki se lahko pozneje nadejajo kakšnega od zlatih kipcev. Takšni so filmi Georgea Clooneyja, Darrena Arnofskyja, Guillerma Del Tora, pa tudi v uvodu omenjeni Downsizing, piše DPA. V tekmovalni program je med drugim vključen tudi dokumentarec kitajskega oporečniškega umetnika Aja Veiveija z naslovom Human Flow na temo begunske krize.

O dobitniku zlatega leva za najboljši film bo odločala žirija, ki ji predseduje igralka Annette Bening.

Zlatega leva za življenjsko delo bosta prejela hollywoodska zvezdnika Jane Fonda in Robert Redford. Festivalsko občinstvo ju bo lahko videlo tudi v filmu Our Souls at Night režiserja Ritesha Batre, četrtem filmu, v katerem sta skupaj stopila pred kamero.

Posebno nagrado, namenjeno ustvarjalcem, ki so z inovativnimi prijemi obogatili sodobno kinematografijo, bodo podelili britanskemu režiserju Stephenu Frearsu.

Lani je zlati lev pripadel drami Ženska, ki je odšla filipinskega režiserja Lava Diaza.

A. K.