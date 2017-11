V berlinskem Sputniku tudi Bičkova Družina in film o Laibachu

Znova čas za novi slovenski kino

24. november 2017 ob 12:53

Berlin - MMC RTV SLO, STA

V Berlinu se pod naslovom Neues slowenisches Kino tamkajšnjemu občinstvu znova predstavlja slovenski film. Poleg filmov bodo v kinu Sputnik pripravili tudi pogovore z ustvarjalci, dogodek pa odpira razstava vizualne umetnice Samire Kentrić, tudi avtorice letošnje likovne podobe festivala.

Avtorica, ki predstavlja v Berlinu razstavo Lost in Translation, je v likovni podobi festivala združila javno, politično govorico z intimno sfero človekovega vsakdana. Razstava prinaša likovne komentarje o prelomnih političnih dogodkih v Evropi in po svetu v zadnjih dvanajstih letih ter opominja na ponavljanje in vztrajnost nekaterih pojavov, ki se nikoli ne končajo, ostajajo v tranziciji. Sledil bo celovečerni dokumentarni muzikal Dan osvoboditve, manjšinska slovenska koprodukcija o spektakularnem koncertu skupine Laibach v Severni Koreji.

Jutri bodo na projekciji Sieben Shorts predstavili kratke filme po izboru organizatorjev Mednarodnega festivala kratkega filma v Ljubljani (FeKK). Bojana Bregar, Peter Cerovšek in Matevž Jerman so v svojo selekcijo uvrstili filme Lovska sreča (Maja Alibegović), Huda si (Tosja Flaker Berce), Zamejen (Leo Černic), Vsi smo tu že od nekdaj (Peter Cerovšek, Matevž Jerman, Neža Grum), Slovo (Leon Vidmar), Anja Ganja (Peter Bizjak) in Trahere (Juš Jeraj in Atila Urbančič). Zatem si bodo ogledali letošnjega dobitnika vesne za najboljši slovenski film, kritiško hvaljeni intimni dokumentarec Družina Roka Bička.

Ko je vsa Slovenija nosila kavbojke iz Trsta

V nedeljo bo v Sputniku na ogled celovečerni dokumentarec Kaj pa Mojca?, v katerem Urša Menart sledi ženskim junakinjam slovenskega filma ter film Trst, Jugoslavija režiserja Alessandra Bozzera o drobcu zgodovine, v katerem je vsa Slovenija, pa tudi Jugoslavija, nosila kavbojke iz Trsta.

Biser, ki mu je treba dati priložnost

V društvu Periskop, ki dogodek organizira s Slovenskim filmskim centrom, so letos precej razmišljali, kako berlinskemu občinstvu še bolj približati slovensko filmsko produkcijo, ki je kljub katastrofalnim razmeram in grozljivemu odnosu domače politike do celotnega področja vsako leto bolj izjemna in s tem tudi mednarodno relevantna. "Kakor ponavljamo že vsa tri leta, smo novi slovenski film prepoznali kot biser, ki ga je treba varovati in mu dati priložnost," besede programske vodje festivala Nataše Kramberger povzema sporočilo za javnost.

Tudi letos namenjajo posebno pozornost mlajšim avtorjem slovenskega filma in želijo podpreti njihove izdelke, "ki so dobri, umetniško relevantni, vsebinsko in izrazno močni". Hkrati niso želeli zanemariti filmov, "ki so v svoj objektiv ujeli unikatna, drzna, včasih tudi provokativna vprašanja o slovenski umetnosti, zgodovini ali družbi nasploh".

Razprodano gostovanje Jožeta Pirjevca

Po projekcijah bodo sledili pogovori z avtorji filmov in drugimi filmskimi ustvarjalci ter veliko neformalnih druženj. Sicer pa na festival Neues slowenisches Kino v Berlinu že ves mesec opozarjajo spremljevalni dogodki, začenši z razprodanim gostovanjem zgodovinarja Jožeta Pirjevca v kinu Sputnik 25. oktobra in predstavitvijo njegove biografije o Titu. Gostovanje je dopolnila projekcija dokumentarca Mile Turajilić Cinema Komunisto, sledilo je gostovanje pesnikov Lucije Stupica in Toneta Škrjanca ter že četrta izvedba martinovanja, so še sporočili iz SFC-ja. Dogodek poleg SFC-ja in kina Sputnik finančno podpira urad za Slovence po svetu.

M. K.