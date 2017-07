V Berlinu na ogled rekonstrukcija bunkerske sobe Adolfa Hitlerja

Kako se je lahko zgodil Hitler?

28. julij 2017 ob 18:24

Berlin

"Hitlerju so sledili, ker je obljubil, da bo naredil Nemčijo znova veliko," je dejal Wieland Giebel, kurator razstave na kateri si je moč ogledati sobo v kateri si je sodil Adolf Hitler.

Več kot 70 let po tem, ko je Adolf Hitler v zadnjih dneh 2. sv. vojne storil samomor v svojem berlinskem bunkerju, so v nemški prestolnici odprli razstavo, ki pod drobnogled vzame, kako je Hitler sploh postal goreči nacist in kaj je bilo pravzaprav krivo, da so se običajni Nemci v nacističnem Tretjem rajhu prelevili v morilce.

V Nemčiji je bilo kakršnokoli posvečanje pozornosti Hitlerju dolga desetletja po vojni tabu, zdaj pa se je to začelo počasi spreminjati, o čemer priča film Propad (Downfall) iz leta 2004 o poslednjih dneh nacističnega diktatorja, ali pa Hitlerju posvečena razstava iz leta 2010.

Tokratno razstavo poimenovano Hitler – kako se je lahko zgodil? so postavili v berlinskem bunkerju, v katerem so se med vojno ob zavezniških bombardiranjih mesta skrivali civilisti, in ki ni prav daleč od dejanskega bunkerja, kjer se je zadnje dni vojne skrival vodja nacistov. Pravi Hitlerjev bunker ni odprt za javnost in si ga ni moč ogledati.

Od slikarja do vojaka in nacističnega politika

Razstava se posveti Hitlerjevemu življenju od otroštva v Avstriji do njegovih slikarskih podvigov in do izkušenj v 1. sv. vojni ter političnemu delovanju med vojnama in vzponu na oblast. V središču pozornosti so tudi koncentracijska taborišča, pogromi in holokavst v katerem je življenje izgubilo šest milijonov Judov.

Za konec pa obiskovalca čaka kontroverzna rekonstrukcija Hitlerjevega bunkerja v katerem si je 30. aprila 1945 sodil sam. V precej skromni sobici lahko vidimo starinsko stensko uro, fotelje s cvetličnim vzorcem, pisalno mizo s telefonom, pa tudi bombo s kisikom. Eksponati so za varovalnim steklom, obiskovalcem je prepovedano fotografiranje, vse skupaj pa nadzira varnostna kamera.

Na ogled so med drugim postavili številne fotografije, Hitlerjeve avtorske slike, filme iz nacističnega obdobja ter o njegovem zakonu z dolgoletno spremljevalko Evo Braun ter model Hitlerjevega bunkerja. Razstavo si je ogledalo že več kot 20 tisoč ljudi.

Sporna rekonstrukcija sobe?

Kurator razstave Wieland Giebel je za medije pripomnil, da so ga kritiki razstave med drugim obtožili, da je "Hitler Disney", ker je na ogled postavil repliko Hitlerjeve sobe iz bunkerja. Giebel se je pred plazom kritik branil z besedami, da se razstava posveča zločinom, ki jih je storil Hitlerjev režim in dodal: "Prav ta soba je kraj, kjer so se zločini končali, kjer se je vse skupaj končalo, in prav zato smo se jo odločili pokazati obiskovalcem".

Zakaj je sploh prišlo do 2. sv. vojne in holokavsta se je Giebel spraševal še kot otrok, ko se je igral v ruševinah povojne Nemčije, in prav na to vprašanje poskuša odgovoriti razstava. "Po 1. sv. vojni se je veliko Nemcev zaradi versajske mirovne pogodbe čutilo ponižanih," je pojasnil. Leta 1919 podpisana mirovna pogodba je namreč Nemčiji naložila plačilo ogromnih reparacij, kar je od vojne gospodarsko izčrpano Nemčijo popolnoma zlomilo.

"Istočasno je v Evropi, ne samo Nemčiji, vrel antisemitizem in Hitler je svojo politično kampanjo zgradil na njem in pa na sramotnem versajskem miru, oboje je spretno uporabil, da je mobiliziral ljudi," je nadaljeval Giebel, ki je s tematiko tudi osebno povezan, saj je eden od njegovih dedov deloval v strelskem vodu, drugi pa je pri sebi skrival Juda.

"Obljubil, da bo naredil Nemčijo spet veliko"

Po njegovih besedah razstava med drugim poskuša prikazati kako na hitro lahko demokracija in svoboščine izginejo, zato je nujno kakršnakoli nedemokratična gibanja zatreti v kali. Nekateri Nemci so postali nacisti iz čistega oportunizma, ker so tako lahko pridobili premoženje zaplenjeno Judom, drugi pa so postali nacisti, ker so bili besni zaradi versajskega miru in reparacij, ki so povzročile nevzdržno gospodarsko situacijo. "Hitlerju so sledili, ker je obljubil, da bo naredil Nemčijo znova veliko in pomembno," je sklenil Giebel.

