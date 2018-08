V Bitoli bodo nagradili Claudio Cardinale, nimfo s filmskih platen

Festival bo potekal od 22. do 29. septembra

27. avgust 2018 ob 17:18

Bitola - MMC RTV SLO, STA

Italijanska filmska igralka Claudia Cardinale je letošnja dobitnica nagrade zlata kamera 300 za izjemen prispevek k svetovni kinematografiji na mednarodnem festivalu filmske kamere brata Manaki v Bitoli.

Nagrado ji bodo podelili na odprtju letošnjega, že 39. festivala.

Ena najlepših žensk v zgodovini filma

Direktorica festivala Gena Teodosievska spominja, da je igralka obveljala za eno izmed 50 najlepših žensk v zgodovini filma in prejela več kot 35 nagrad za svoje delo v filmski umetnosti. "Prepričani smo, da bo z veseljem sprejela tudi našo nagrado zlata kamera 300 na festivalskem odru v Bitoli," je dodala.

Claudia Cardinale je v 60. in 70. let preteklega stoletja zaigrala v nekaterih najvidnejših evropskih filmih ob igralcih, kot so Marcello Mastroianni, Burt Lancaster in Alain Delon.

Usodno srečanje s Francom Cristaldom

V Tuniziji rojeno igralko italijanskih korenin je odkril italijanski producent Franco Cristaldo, potem ko je po zmagi na tunizijskem lepotnem tekmovanju leta 1957 odpotovala na beneški filmski festival. S Cristaldom sta se pozneje tudi poročila.

V filmu je prvič nastopila z manjšo vlogo v filmu Goha (1958), ena najbolj prepoznavnih igralk v Italiji pa je postala po zaslugi filmov Rocco in njegovi bratje (1960), Dekle s kovčkom (1961), Leopard (1963), Cartouche (1962) in Fellinijeve drame Osem in pol (1963).

Od leta 1963 je zaslovela tudi v ZDA in Veliki Britaniji, in sicer z vlogo v Rožnatem panterju. Nato se je pojavila v hollywoodskih filmih, kot so Blindfold (1965), Lost Command (1966), Profesionalci (1966), The Hell with Heroes (1968), ter v ikoničnem vesternu ameriško-italijanske produkcije v režiji Sergia Leoneja Bilo je nekoč na Divjem zahodu (1968), v katerem se je ob Jasonu Robardsu, Charlesu Bronsonu in Henryju Fondi proslavila z vlogo nekdanje prostitutke Jill McBain.

Vrnitev k italijanskim in francoskim filmom

Konec 70. let je hollywoodski filmski karieri obrnila hrbet in se zopet vrnila k italijanskim in francoskim filmom. V več kot šestih desetletjih je ustvarila več kot 135 vlog. A kljub osemdesetim letom v nekaterih zadnjih intervjujih zatrjuje, da se še ne namerava ustaviti.

Med številnimi nagradami velja omeniti častnega zlatega leva, ki ga je prejela leta 1993 na beneškem filmskem festivalu, ter častnega zlatega medveda z Berlinala leta 2002.

Organizatorji festivala v Bitoli so še napovedali, da bo žiriji glavnega tekmovalnega programa, v katerem se bodo filmi potegovali za nagrado kamera 300, predsedovala direktorica fotografije Olympia Mytilinaiou iz Grčije.

Prva filmska snemalca na Balkanu

Festival brata Manaki, ki bo letos potekal od 22. do 29. septembra, je organiziran v Bitoli, kjer sta živela brata Janaki in Milton Manaki – prva filmska snemalca na Balkanu.

N. Š.