V boju za bafte: Timothée Chalamet, Daniel Kaluuya in druge vzhajajoče filmske zvezde

Tradicionalna razglasitev prve nominirane peterice za bafte

4. januar 2018 ob 17:04

London - MMC RTV SLO

Britanska filmska in televizijska akademija je razkrila izbor tistih igralcev, ki jim napoveduje svetlo prihodnost v filmskem svetu. V igri za bafto za vzhajajočo filmsko zvezdo sta med drugim Daniel Kaluuya, ki je kritike in občinstvo navdušil v filmu Zbeži!, in Timothée Chalamet, ki podobno hvalo žanje z igro v drami Pokliči me po svojem imenu.

Nominirani sta še Tessa Thompson, ena od protagonistk v najnovejšem delu Thorove franšize Thor - Ragnarok, in Florence Pugh, ki je nase opozorila predvsem v filmu Lady Macbeth (2016), pred kratkim pa je zaključila snemanje Netflixovega filma Outlaw King, v katerem igra s Chrisom Pinom in Aaronom Taylor-Johnsonom. Peterico zaokroža Josh O'Connor, ki je pred kamero prvič stopil v Elitnem klubu, spomnili pa se ga bomo tudi iz filmov Program in Slavno neslavna Florence. Med njegovimi zadnjimi odmevnimi vlogami pa je mladi kmetovalec Johnny Saxby, ki se spusti v intenzivno razmerje z romunskim imigrantskim delavcem v filmu God's Own Country režiserja Francisa Leeja.

V rodnem Londonu

Britanski igralec Kaluuya in njegov ameriški kolega Chalamet sta tisti imeni v peterici, ki se najpogosteje omenjata med favoriti letošnjih nagrajencev – eno od priložnosti bosta imela že v nedeljo na podelitvi zlatih globusov (oba sta nominirana v glavnih igralskih kategorijah). Kaluuya si je z vlogo v srhljivi satiri o rasizmu v Ameriki Zbeži! prislužil tudi nominacijo Ameriškega igralskega ceha. 28-letni Londončan, ki ga bomo v prihodnje lahko videli v težko pričakovani Marvelovi zgodbi Black Panther, je ob tej priložnosti izrazil veliko občudovanje do dela dozdajšnjih nominirancev. "Počaščen in hvaležen sem Bafti in žiriji za nominacijo. In komaj čakam, da jo proslavim v svojem domačem mestu," je dejal.

22-letni Chalamet, ki v filmu Luca Guadagnina Pokliči me po svojem imenu igra 17-letnega Elia na poti odkrivanja prve ljubezni in lastnih želja, je spomnil na močan in strasten odziv, s katerim so britanski gledalci sprejeli to ganljivo ljubezensko zgodbo. "Večno bom hvaležen za takšen odziv, ki odmeva po vsem svetu, in tudi za nominacijo."

Tudi 21-letna Florence Pugh, ki je prvič pred kamero stopila leta 2014 v The Falling, je ob nominaciji izredno ponosna. "Pot do tega dragocenega trenutka je bila vznemirjajoča in prejeti priznanje za opravljanje tistega, kar obožujem, pa tudi za trdo delo vseh sodelujočih, me zares gane."

Tessa Thompson, ki je ne poznamo le kot bojevnice Valkire, temveč se je bomo spomnili tudi po nekaj stranskih vlogah, med drugim kot dekle predstavnika nove boksarske generacije v filmu Creed in zgodovinski drami Selma, se čuti izredno počaščeno. "Ogromno mi pomeni, da je moje delo sprejeto v Veliki Britaniji in da lahko delim to priznanje z vsemi temi čudovito nadarjenimi igralci."

Po izboru občinstva

Nagrada za vzhajajočo zvezdo je edino priznanje med baftami, kjer o dobitniku odloča javnost. Zmagovalca bodo razglasili 18. februarja na slovesni podelitvi teh osrednjih britanskih filmskih nagrad, mlado igralsko ime pa se bo tako pridružilo dozdajšnjim dobitnikom, kot so John Boyega, James McAvoy in Tom Hardy. Nominiranci za ostale letošnje bafte bodo znani 9. januarja.

M. K.