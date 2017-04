Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Evropski parlament je potrdil 2018 za leto evropske kulturne dediščine. Foto: Reuters Evropski komisar Tibor Navracsics je dejal, da kulturna dediščina lahko pomaga graditi Evropo prihodnosti. Foto: EPA Sorodne novice Leto 2018 najverjetneje evropsko leto kulturne dediščine Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Bruslju potrdili leto 2018 za evropsko leto kulturne dediščine

"Kulturna dediščina za Evropo prihodnosti"

28. april 2017 ob 18:24

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropski parlament je v četrtek na predlog Evropske komisije (EK) leto 2018 potrdil za evropsko leto kulturne dediščine. S številnimi dogodki na lokalni in evropski ravni bodo krepili občutek pripadnosti Evropi.

V središču pozornosti bo opozarjanje na evropsko kulturno dediščino in vrednote ter njihovo ohranjanje. Sektor kulturne dediščine je v Evropi pomemben tudi z gospodarskega vidika, saj neposredno zaposluje več kot 300 tisoč ljudi, kar 7,8 milijona delovnih mest pa je povezanih posredno, kot so tista v turizmu in gradbeništvu, so zapisali v sporočilu za javnost.

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics je ob tej priložnosti opozoril, da nam kulturna dediščina ne le pomaga razumeti našo preteklost, ampak nam lahko tudi pomaga graditi Evropo prihodnosti. Odločitev parlamenta naj bi maja uradno potrdile še države članice EU-ja, so sporočili s predstavništva EK-ja v Sloveniji.

Številni čezmejni projekti in iniciative

Leto kulturne dediščine 2018 bo imelo proračun v znesku osem milijonov evrov, del sredstev pa bo prek razpisov programa Ustvarjalna Evropa namenjenih sofinanciranju čezmejnih projektov na področju kulturne dediščine. EK bo sredstva namenil tudi desetim vidnejšim iniciativam na evropski ravni, ki bodo denimo namenjene varovanju kulturne dediščine ali boju proti nezakonitemu trgovanju z dediščino.

V Sloveniji je ministrstvo za kulturo, kot je pred časom na okrogli mizi v sklopu Kulturnega bazarja v ljubljanskem Cankarjevem domu povedala državna sekretarka Damjana Pečnik, že pozvalo javne zavode, v svojem okviru, naj se začnejo pripravljati na evropsko leto kulturne dediščine, in sicer v okviru sredstev, ki jih imajo na razpolago za izvajanje rednega programa. Poleg tega bo ministrstvo imenovalo medresorsko delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov vseh ministrstev, za katero meni, da bi pri omenjeni akciji morala sodelovati.

G. K.