V Budimpešti razstava ob stoenajsti obletnici rojstva Fride Kahlo

Na ogled bo do 4. novembra

10. julij 2018 ob 10:06

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

V madžarski Nacionalni galeriji so pripravili razstavo del ikone mehiške kulture 20. stoletja Fride Kahlo, s katero obeležujejo stoenajsto obletnico umetničinega rojstva.

Postavitev zaobjema slike in risbe, ki so jih posodili v Muzeju Dolores Olmedo iz Ciudad de Mexico.

"Nikoli nas ni zapustila"

Državni sekretar, pristojen za kulturo, Peter Fekete je mehiške umetnice Frido Kahlo označil kot "globalno pomembno slikarko", ki je skozi slike izražala svojo "neizmerno ljubezen do življenja in nekatere svoje eksistencialne dvome".

Vodja Muzeja lepih umetnosti in Nacionalne galerije Laszlo Baan pa je izpostavil, da nas leta 1954 preminula umetnica "ni v resnici nikoli zapustila in da jo na obletnico njenega rojstva srečujemo v Budimpešti".

Njene intenzivne, živahne barve

Njeno življenje, ki se je pričelo leta 1907 in zaključilo leta 1954, so zaznamovali nesreča z avtobusom v mladosti, viharni zakon z mehiškim slikarjem Diegom Rivero ter neuresničena želja po materinstvu. V zgodovino se je vtisnila s svojimi avtoportreti in z rabo intenzivnih, živahnih barv.

Njeno delo odraža njeno življenje, hkrati je njena umetnost spojena tudi z zgodovino in duhom Mehike za časa njenega življenja. V njej se namreč odražajo družbene in kulturne spremembe, ki so vodile k mehiški revoluciji.

Ustvarila je vsaj 140 slik ter na ducate risb in študij. Njene slike, 55 med njimi je avtoportretov, pogosto vsebujejo simbolne upodobitve telesnih in duševnih ran. Kot je dejala, nikoli ni slikala sanj, slikala je svojo resničnost. Ikona je postala v poznih 70. letih minulega stoletja.

Razstava v Budimpešti bo na ogled do 4. novembra.

N. Š.