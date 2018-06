V časovno kapsulo ujeta tri leta Jaševega projekta The Lovest

Odprtje razstave v Ravnikar Gallery Space

8. junij 2018 ob 11:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Umetnik Jaša bo z razstavo The Lovest, Revisited zaokrožil svoj projekt, naslovljen The Lovest, ki je med letoma 2011 in 2014 potekal v Moderni galeriji. Drevišnje odprtje v Ravnikar Gallery Spaceu bosta dopolnila še dokumentarna projekcija in koncert v Kinu Šiška.

The Lovest, Revisited predstavlja projekt The Lovest, s katerim je umetnik razvil strategijo odnosa do razstave kot sodobnega medija in prostora s fokusom na neizkoriščenih prostorih. Skupaj z umetniškim kolektivom je izpeljal niz akcij v neizkoriščenih medprostorih galerije, celotno dogajanje pa je obenem privabilo novo, mlajše občinstvo.

Forma kluba ali zabave kot umetniška forma

Jaša se je projekta loteval z željo, da bi formo kluba ali zabave izkoristil kot umetniško formo, participatorni gesamtkunstwerk, je zapisala Piera Ravnikar, vodja galerije Ravnikar Gallery Space. Po besedah Ravnikarjeve je bil The Lovest pravzaprav Jašev odprti atelje, v katerega je vabil domače in tuje ustvarjalce in skupaj z njimi soustvarjal umetnost kot živ organizem.

To obdobje si je želel zaobjeti in ga kot nekakšno časovno kapsulo prvič predstaviti tudi javno, je še povedala vodja galerije. "Tako sva združila moči in ustvarila večmedijski projekt, ki bo predstavljal projekt The Lovest. Posvetili smo ga pokojnemu Maksu Soršaku, enemu od tedaj ključnih oseb, ki so projekt podpirali s strani Moderne galerije," je dodala.

Predhodno neizdani plakati na prodaj

V Ravnikar Gallery Space bo na ogled in na prodaj v omejeni izdaji po deset kopij serije 30 The Lovest umetniških plakatov, ki doslej še niso bili izdani. Komunikacija projekta The Lovest je namreč v vseh treh letih živahnega delovanja potekala izključno digitalno. Zgolj na današnji otvoritveni dan bodo s strani avtorja podpisani in oštevilčeni plakati na voljo za simbolično ceno 30 evrov.

Dogajanje v sklopu projekta The Lovest v Moderni galeriji je bilo tudi dokumentirano. "Maša Nonković je samoiniciativno sledila dogajanju in ga lovila na kamero, ob čemer se je avtor zaradi prezence dokumentiranja bal, da bo dogajanje izgubilo avtentičnost. Sčasoma je že takrat postalo jasno, da je danes to edini dokument, s katerim lahko destiliramo atmosfero tistega časa," beremo v sporočilu za javnost.

Vodja galerije se je ob današnjem odprtju razstave, ki se bo začelo ob 18. uri, z idejo, da bi mu sledila še premiera kratkega dokumentarnega filma The Lovest, Revisited v režiji Nonkovićeve in Jaše, povezala s CUK-jem Kino Šiška. Tako bo udeležence razstave po zaprtju galerije na Prešernovi pričakal brezplačen avtobus in jih odpeljal do Šiške, kjer bo projekciji, napovedani za 21. uro, sledil še koncert Jaševe zasedbe LeftFinger.

Najprepoznavnejši glas svoje generacije

Leta 1978 rojeni Jaša Mrevlje-Pollak sodi med najplodnejše in najvplivnejše sodobne slovenske vizualne umetnike in je najprepoznavnejši glas generacije, ki je s svojo izobraževalno potjo, umetniško prakso in projektnim razstavljanjem prebila okvire domače in tuje umetniške scene in si tako zagotovila vidnost v mednarodnem umetniškem prostoru, so poudarili v galeriji.

Študiral je na Akademiji likovnih umetnosti v Benetkah, kjer od leta 2008 vodi eksperimentalne programe izobraževanja. Med študijem je bil član mednarodne umetniške skupine Crash in Progress, progresivne in radikalne skupine, ki si je ustvarila sloves z umetniškimi projekti, deležnimi precejšnje pozornosti. Leta 2005 je stopil na samostojno pot in zasnoval številne odmevne projekte, od leta 2013 pa živi in ustvarja med Ljubljano in New Yorkom. Jaša je med drugim tudi zastopal Slovenijo na beneškem likovnem bienalu pred tremi leti.

