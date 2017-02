V času Trumpovih "alternativnih dejstev" na Broadway prihaja roman 1984

Zanimanje za distopična dela je v porastu

6. februar 2017 ob 11:14

New York

Britanska odrska priredba distopičnega romana 1984 Georga Orwella prihaja v ZDA v času predsednikovanja Donalda Trumpa, s katerim so se pojavila orwellovska "alternativna dejstva" in "lažne novice".

Predsednikovanje Donalda Trumpa je vzpodbudilo poplavo zanimanja za antiutopična dela, kot je delo 1984 Georgea Orwella. Britanska producentka Sonia Friedman in ameriški producent Scott Rudin tako upata, da bo imelo enak učinek tudi na Broadwayskih odrih, saj pripravljata novo postavitev predstave po romanu 1984, je poročal spletni New York Times. Predstava bo na sporedu 22. junija, še navajajo.

Obnovljeno zanimanje za roman 1984 sovpada z napadanjem medijev in "lažnih novic" (fake news) s strani 45. ameriškega predsednika Trumpa, medtem ko je njegova svetovalka Kellyanne Conway skovala izrazito orwellovsko frazo "alternativna dejstva" (alternative facts), je poročal spletni Independent.

Tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer je namreč po besedah Conwayjeve glede števila udeležencev na inavguraciji predstavljal t. i. alternativna dejstva. Trumpova neosnovana obtožba, da je bilo na volitvah oddano na milijone nelegalnih glasov zoper njega, pa je še en takšen primer, so še poročali.

"Namerno agresivna predstava"

Odrsko priredbo romana sta ustvarila Robert Icke in Duncan Macmillan in je bila že večkrat uprizorjena v Veliki Britaniji. Uprizoritev na odru gledališča Playhouse na West Endu leta 2014 v Londonu je gledališki kritik The New York Timesa Ben Brantley označil za "namerno agresivno".

Na Broadwayu bo muzikal gostilo gledališče Hudson, glede na termin premiere pa bo uvrščen v sezono 2017/18, kar bo predstavi omogočilo potegovanje za gledališke nagrade Tony prihodnje leto. Kdo bo v muzikalu nastopil, še ni znano.

Lažne novice in ministrstvo za resnico

Roman 1984 je izšel leta 1949 in poleg Živalske farme velja za Orwellovo najbolj odmevno delo, v katerem je ostro kritiziral socialno bedo in rasno razlikovanje ter v satirično-vizionarskem slogu opozarjal na avtoritarne tendence v družbi. Roman 1984 je uvedel koncept vedno prisotnega Velikega brata, ki vlada svetu, vladavina je razdeljene na več ministrstev, za današnji čas lažnih novic pa je še posebej aktualno ministrstvo za resnico.

Orwell je zaslovel v poznih 40. letih minulega stoletja z romani, dokumentarnimi zapisi, eseji in kritikami, ki jih je pisal od 30. let dalje. Sodi med najpomembnejše in najvplivnejše pisatelje 20. stoletja. Umrl je 21. januarja 1950 v Londonu.

Spomnimo, da so prav Trumpova orwellovska "alternativna dejstva" prinesla občutno povečanje zanimanja in prodaje distopičnega romana 1984, ki se je znašel celo na vrhu lestvice na Amazonu prodajanih knjig.

