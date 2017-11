Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Cerkniški pust, kot ga je upodobil Lojze Perko. Foto: MMC RTV SLO Lojze Perko je rad slikal krajine, figuralne motive, tihožitja in portrete. Foto: Wikipedia

V Cerknico se po več kot 40 letih vrača 21 slik Lojzeta Perka

"Slike sodijo na Notranjsko"

10. november 2017 ob 20:20

Cerknica - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Občina Cerknica je na včerajšnji javni dražbi uspela odkupiti zbirko 21ih slik cerkniškega umetnika Lojzeta Perka. Zadnjih štirideset let so bile slike v lasti občine Velenje, za 64.600 evrov pa so jih Cerkničani končno dobili nazaj.

"Ker ni bilo nobenega drugega dražitelja, smo tudi s to izklicno ceno uspeli, tako da smo zadovoljni, da bomo te Perkotove slike spet dobili v občino, ker so tudi motivi notranjski, Cerkniško jezero, Slivnica, notranjske vasi in običaji, tako da dejansko te slike sodijo na notranjsko," je dejal cerkniški župan Marko Rupar.

Zbirko slik je leta 1975 od slikarja kupil Kulturni center Ivana Napotnika Velenje, nato pa je z zbirko, ki je v občinski lasti, upravljal Festival Velenje. Umetniška dela so prepoznavno vezana na okolico Cerknice, kjer je slikar preživel zadnja najbolj ustvarjalna leta.

Lojze Perko je rad slikal krajine, figuralne motive, tihožitja in portrete. Sprva je uporabljal temne barve, pozneje pa je njegova paleta postala svetlejša. Med njegovimi motivi so znane vedute Prekmurja, Cerknice in Cerkniškega jezera. Rad je portretiral otroke. Slikal je v olju, ukvarjal pa se je tudi z akvarelom, risbo in ilustracijo. Med drugim je ilustriral tudi Martina Krpana (1942) Frana Levstika.

Perko se je rodil 21. aprila 1909 v Starem trgu pri Ložu. Sprva se je lotil frizerstva, kar je bil poklic njegovega očeta, a je kmalu vrgel puško v koruzo in se vpisal na umetniško šolo, ki jo je uspešno zaključin in odšel na študij. Študiral je na likovnih akademijah v Zagrebu (1939-40) in Sofiji (1940-41), študij je nato zaradi 2. sv. vojne prekinil in ga dokončal na akademiji v Beogradu v povojnih letih ter diplomiral leta 1950. Sprva se je naselil v Kamniku, kjer si je ustvaril družino, kasneje pa se je preselil v Dolenjo vas pri Cerknici. Umrl je leta 1980 v prometni nesreči v Ljubljani.

VIDEO Cerknica odkupila 21 slik Lojzeta Perka

G. K.